Ισθμός Κορίνθου: Νέα τραγωδία με νεκρό άνδρα άνδρα στο κανάλι – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ βράδυ

Νέα τραγωδία στην Κορινθία. Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κανάλι του Ισθμού, το απόγευμα της Κυριακής (23/11), κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας korinthostv.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών.

Άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει στο νερό, τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σημειώνεται ότι δόθηκε εντολή για διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του.

Πρόκειται για τον δεύτερο νεκρό που εντοπίζεται στο ίδιο σημείο, μέσα σε λίγες ημέρες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα