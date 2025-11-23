Δέσποινα Μοιραράκη: «Δεν θα πάψει να μου λείπει ο Γιάννης – Πολλές φορές όταν δυσκολεύομαι “του μιλάω”»

Αντωνία Ρηγάτου

lifestyle

Δέσποινα Μοιραράκη
Φωτογραφία: despina_miraraki/ Instagram

Η Δέσποινα Μοιραράκη βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23/11 στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού σε μια συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα, ειλικρίνεια και προσωπικές εξομολογήσεις. Η «βασίλισσα των χαλιών» εξομολογήθηκε πως το πένθος παραμένει βαρύ, αλλά προσπαθεί καθημερινά να βρει ισορροπία, συνεχίζοντας τη ζωή της με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μοιραράκη: «Μου αρέσει πολύ η δουλειά μου – Να εξελίσσομαι σε αυτή»

Μιλώντας για τον Γιάννη Κοντούλη, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. «Μου λείπει και δεν θα πάψει να μου λείπει. Δεν το λέω με λύπη μεγάλη, το λέω με ικανοποίηση, επειδή με γέμισε πολύ και μ’ αρέσει να μιλάω για τον Γιάννη, ό,τι κι αν συνεχίσει να υπάρχει στη ζωή μου. Πολλές φορές όταν δυσκολεύομαι “του μιλάω”. Όταν δυσκολευόμουν είχα εκείνον στο σπίτι, με το πλατύ χαμόγελο, μου έπαιρνε την ένταση. Τώρα δεν έχω να το μοιραστώ. Το κάνω όσο μπορώ».

«Μου αρέσει πολύ η δουλειά μου. Να εξελίσσομαι σε αυτή. Μια κυρία μου είπε μετα από χρόνια μου είπε κυρία Μηλιαράκη εσάς θέλω για τα χαλιά της κόρης μου που παντρεύεται. Μου αρέσει να δίνω στον κόσμο αισιοδοξία. Και μου αρέσει να πατάω στα πόδια μου και να μην τα βάζουμε κάτω. Πρέπει για όλα να προσπαθείς. Πρέπει για όλα να επιμένεις. Πρέπει για όλα να εργάζεσαι» πρόσθεσε η επιχειρηματίας.

