Κοζάνη: Βαθιά συγκίνηση στην εκδήλωση για τα Τέμπη – Δικαιοσύνη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025, στην κατάμεστη Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης, η εκδήλωση – ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε η Ομάδα Συμπαράστασης Κοζάνης για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η αίθουσα γέμισε από ανθρώπους όλων των ηλικιών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για διατήρηση της μνήμης των θυμάτων και συνέχιση του δημόσιου αιτήματος για Δικαιοσύνη.

Στο βήμα ανέβηκαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας: η Ρούλα Τζοβάρα, η Σμαρώ Οικού, ο Πάνος Ρούτσι και η Μαρία Καρυστιανού, οι οποίοι μίλησαν για τις προσωπικές τους απώλειες και για την ανάγκη να παραμείνει ζωντανός ο αγώνας για απόδοση ευθυνών.

Οι ομιλητές περιέγραψαν τον ανθρώπινο πόνο που εξακολουθούν να βιώνουν, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν αλήθεια και Δικαιοσύνη. Στις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν παράλληλα την έντονη κριτική τους προς το κράτος και τους πολιτικούς φορείς, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, παραλείψεις και έλλειψη διαφάνειας στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέσα από τα λόγια από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας που συμμετείχαν στην εκδήλωση -ομιλία στην Κοζάνη αναδείχθηκαν όχι μόνο η ανείπωτη απώλεια που κουβαλούν, αλλά και την ακούραστη επιμονή τους να συνέχουν τον αγώνα για δικαίωση.

Η αίθουσα ήταν γεμάτη, με πολίτες διαφορετικών ηλικιών να δίνουν το παρών και να αποδεικνύουν έμπρακτα πως η μνήμη και η διεκδίκηση δικαιοσύνης για την τραγωδία παραμένουν ζωντανές.

Καρυστιανού: Κανείς δεν έχει τιμωρηθεί

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία καταφέρθηκε κατά κυβερνητικών επιλογών αλλά και συνολικά κατά του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας πως η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν λειτουργούσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και τηλεδιοίκησης. Έκανε λόγο για «ευθύνες που δεν αποδόθηκαν» και για «προσπάθειες συγκάλυψης», τονίζοντας ότι σχεδόν τρία χρόνια μετά το δυστύχημα «κανείς δεν έχει τιμωρηθεί».

Η κ. Καρυστιανού άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης αλλά και όλων των κομμάτων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, τονίζοντας, πως για λίγες χιλιάδες ευρώ δεν ολοκληρώθηκαν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ, που είχε ως αποτέλεσμα το μαρτυρικό θάνατο 57 ανθρώπων, κυρίως νέων μεταξύ αυτών και της κόρης της.

Συγκινητικές ήταν οι τοποθετήσεις της Ρούλας Τζοβάρα και της Σμαρώς Οικού, που μίλησαν για τα αδέλφια τους που χάθηκαν στα Τέμπη, καθώς και του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος αναφέρθηκε στον γιο του και μοιράστηκε με το κοινό δημόσια το προσωπικό βίωμα που του έδινε δύναμη να συνεχίσει επί 23 ημέρες την απεργία πείνας, μια εξομολόγησή του προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

Η αίθουσα συχνά φορτίστηκε συναισθηματικά, με πολλούς παρευρισκόμενους να συγκινούνται από τις προσωπικές μαρτυρίες και να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Η εκδήλωση– ανοιχτή συζήτηση της Ομάδας Συμπαράστασης Κοζάνης για το Έγκλημα στα Τέμπη, ξεκίνησε με την προβολή του βίντεο «Το χρονικό του εγκλήματος» του Νίκου Βουλουδάκη, που σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναδεικνύουν πτυχές της υπόθεσης και ζητήματα ευθυνών, ενώ στην πορεία απαγγέλθηκαν ποιήματα που πρόσθεσαν στο κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Το πρόγραμμα πλαισίωσαν καλλιτεχνικές δημιουργίες που γεννήθηκαν από το συλλογικό τραύμα: Το τραγούδι «Πάρε με όταν φτάσεις», ερμηνευμένο από τη Μικτή Χορωδία του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού και μουσικούς του Νέου Ωδείου Κοζάνης. Το ποίημα «Οι αθώοι των συρμών» του Γιώργου Δελιόπουλου. Το ανέκδοτο ποίημα «Αμίλητο θεριό» του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου.

Το ποίημα «Έφτασες;» των μαθητριών Αναστασίας Γούλιου και Θεοδώρας Κωστογλίδου. Στον χώρο λειτούργησε και έκθεση ζωγραφικής μαθητών του 9ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης, που προσέλκυσε τα βλέμματα όλων όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση. Την εκδήλωση διοργάνωσαν τα σχήματα που αποτελούν την Ομάδα Συμπαράστασης Κοζάνης για το Έγκλημα στα Τέμπη (Κοινόν των Κοζανιτών, Ενέργεια – Περιβάλλον SOS Δυτικής Μακεδονίας, ΑΡΣΙΣ Κοζάνης και Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κοζάνης), τα οποία τόνισαν ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη θα συνεχιστεί με νέες δράσεις και παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα.

ΦΩΤΟ: ΕΡΤ