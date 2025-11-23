Γενεύη: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση για ειρήνευση στην Ουκρανία ανασκευάζει σημείο προς σημείο το σχέδιο Τραμπ – «Πολύ παραγωγικές οι συνομιλίες»

«Πολύ παραγωγικές και ουσιαστικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες στην Γενεύη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε δηλώσεις που έκανε από κοινού με τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Αντρέι Γέρμακ, που θεωρείται το «δεξί χέρι» του προέδρου Ζελένσκι. Λίγο νωρίτερα είχε διαρρεύσει η ευρωπαϊκή αντιπρόταση για την ειρήνευση στην Ουκρανία, η οποία αντικρούει στην ουσία, σημείο προς σημείο, το σχέδιο Τραμπ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, μπήκε στην αίθουσα δηλώσεων με τον Αντρέι Γέρμακ. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα επιστρέψουν σε μία ή δύο ώρες, οπότε δεν μπορεί να είναι τελικές οι δηλώσεις του. «Είχαμε πιθανώς την πιο παραγωγική και σημαντική συνάντηση μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε και πρόσθεσε ότι υπάρχει ένα «προϊόν» που βασίζεται στις «εισφορές» όλων των εμπλεκόμενων μερών και ότι έχουν «κάνει καλή πρόοδο» εξετάζοντας τα σημεία που περιέχει.

Τώρα εξετάζουν «ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν» και κάνουν ορισμένες «αλλαγές» και προσαρμογές για να προσεγγίσουν κάτι που να είναι αποδεκτό τόσο από την Ουκρανία όσο και από τις ΗΠΑ, είπε. Πρόσθεσε ότι υπάρχει και η ρωσική πλευρά της εξίσωσης, αλλά πιστεύουν ότι έχουν «αρκετά ουσιαστικές πληροφορίες» για το τι είναι σημαντικό για αυτούς. «Υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν», είπε.

O Αντρέι Γέρμακ δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν πολύ παραγωγική και πρόσθεσε ότι τα πράγματα κινούνται προς μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις ΗΠΑ, εκθέτοντας τις προσωπικές του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο Τραμπ.

Όπως είπε οι εκπρόσωποι θα εργαστούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε μια κοινή πρόταση με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους. Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε για διαβουλεύσεις και οι συνομιλίες θα επαναληφθούν.

Ούτε ο Μάρκο Ρούμπιο ούτε ο Αντρέι Γερμάκ δέχτηκαν ερωτήσεις κατά τη σύντομη ενημέρωση που έδωσαν. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι συνομιλίες είναι μια «συνεχιζόμενη διαδικασία» και ότι θα επιστρέψουν «αργότερα απόψε» σε αυτές και ίσως τότε να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις, προσθέτοντας: «Ας επιστρέψουμε στη δουλειά».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Οι Ευρωπαίοι έχουν υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή. Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές».

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».