Γιώργος Κωνσταντίνου: «Κάποιοι με ρωτούν πώς αντέχω ακόμη στη σκηνή»

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;», μίλησε για τη φετινή του παράσταση «Εκείνος κι Εκείνος» και τη σχέση του με το θέατρο, τη Κυριακή 23/11, περιέγραψε πώς η σκηνή είναι «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για εκείνον, όπου «έμπαινα μέσα και ξεχνούσα τα πάντα», ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες αναμνήσεις με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Σακελλάριο.

«Πολλοί μου λένε περισσότερο υπογείως. Πώς μπορείτε 2 ώρες να χτυπιέστε επάνω στη σκηνή; Μερικά πράγματα ήρθαν στη ζωή μου περίεργα. Μπορεί να αρρώσταινα ή να είχα κάτι στη ζωή μου, αλλά όταν πήγαινα στη σκηνή ήταν η κολυμπήθρα του Σιλωάμ. Έμπαινα μέσα και ξεχνούσα τα πάντα», περιγράφει ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή της ΕΡΤ.

«Έκανα μια παράσταση που μπορεί να μην την έκανα σε άλλη περίπτωση»

«Έκανα μια παράσταση, που μπορεί να μην την έκανα σε άλλη περίπτωση. Και τώρα μπορεί να είμαι όπως και να είμαι λόγω ηλικίας, αλλά μόλις φτάσω μπροστά στην μπούκα της σκηνής, αλλάζει όλη μου η ζωή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Για την πρόσφατη συγκινητική του συνάντηση με τη Μάρω Κοντού, ο Γιώργος Κωνσταντίνου απάντησε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε. Η Μάρω Κοντού είναι πάρα πολύ κορίτσι και πολλή φίλη μου. Παραμένουμε πολύ φίλοι».

«Η Αλίκη στο τέλος με χρόνια καριέρας πήρε εμένα από το χέρι και με έβγαλε μπροστά»

«Θυμάμαι ότι, στην πρώτη μου παράσταση, ήρθε η Αλίκη στο τέλος και από τόσους ηθοποιούς με χρόνια καριέρας πήρε εμένα από το χέρι και με έβγαλε μπροστά στην υπόθεση. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο Σακελλάριος μου έδωσε έναν δυναμίτη στα χέρια, τη σκηνή με το προφιτερόλ, και με άφησε να αυτοσχεδιάσω για να βγει αυτό που βγήκε τελικά στην κάμερα και έγινε χαμός», αφηγείται σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γιώργος Κωνσταντίνου.