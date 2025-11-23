Μπολσονάρου: Προσπάθησε να κάψει το «βραχιολάκι» με εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης – «Ήταν πράξη παράνοιας»

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου παραδέχτηκε την Κυριακή ότι χρησιμοποίησε ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης, για να κάψει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι σε μία στιγμή «παράνοιας», σύμφωνα με έγγραφο του Ανωτάτου Δικαστηρίου το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Μπολσονάρου εξήγησε ότι «αισθάνθηκε κάποιου είδους παράνοια ανάμεσα στην Παρασκευή και το Σάββατο εξαιτίας των φαρμάκων».  Ο Ζαΐρ Μπολσονάρου ετέθη χθες υπό προσωρινή κράτηση ως ύποπτος φυγής. Αρχικά, παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που είναι υποχρεωμένος να φορά από τον Αύγουστο ισχυριζόμενος ότι το έκανε από «περιέργεια».

Ο ακροδεξιός Μπολσονάρου καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27ετή κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος, με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022. Ο 70χρονος οδηγήθηκε στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια.

Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής. Όπως είπε, ο Μπολσονάρου αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του, κοντά στην κατοικία του, στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο δικαστής μίλησε για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρου βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

