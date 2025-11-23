Νέο Ηράκλειο: «Τον είχε ρίξει κάτω, τον κλωτσούσε και τον χτυπούσε με μπουνιές» – Βίντεο από την άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί το νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων, που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο, στην Αττική.

Σε βίντεο που μετέδωσε το Mega, καταγράφεται ένας από τους ανήλικους που συμμετείχε στο επεισόδιο να μετακινεί έναν κάδο απορριμμάτων, προκειμένου να κλείσει τον δρόμο, όπου εκτυλισσόταν η συμπλοκή.

Κλωτσιές, μπουνιές και ένα μαχαίρι 14 εκατοστών έξω από σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο. Δεκαεξάχρονοι χτύπησαν βάναυσα ο ένας τον άλλον με αφορμή, όπως λέει μαθητής… μια κοπέλα. Οι συμμαθητές τους, θεατές, παρακολουθούσαν την άγρια συμπλοκή.

«Ήταν ένας που μιλούσε σε μια κοπέλα. Η κοπέλα τα είχε με έναν άλλον, αλλά δεν το ήξερε το παιδί που μιλούσε. Το έμαθε αυτός που τα είχε με το κορίτσι και του την μπήκε», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Οι δύο ομάδες των ανηλίκων, 16 και 17 ετών, συνεπλάκησαν για να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές που θεωρούσαν πως έχουν.

«Είδα μία ομάδα νεαρών, 15 με 20 άτομα να παρακολουθούν δύο ανήλικους που έπαιζαν ξύλο, ο ένας μάλιστα φαινόταν γεροδεμένο παιδί. Είχε ρίξει τον άλλον κάτω και τον κλωτσούσε, τον χτυπούσε και με μπουνιές», λέει μάρτυρας.

Κάτοικος της περιοχής είδε τα όσα συνέβαιναν και ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο οι ανήλικοι είχαν ήδη εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι τρεις 16χρονοι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τσάντα του ενός εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι 14 εκατοστών. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας.

Οι αρχές διερευνούν εάν εμπλέκονται κι άλλοι ανήλικοι στο επεισόδιο.

Δείτε το βίντεο: