Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Νέα γκέλα για την «βασίλισσα» πριν από τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ συνέχισε το αρνητικό της σερί, καθώς έμεινε στο 2-2 απέναντι στην Έλτσε λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στο Φάληρο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο αγνοεί τη νίκη από την 1η Νοεμβρίου και μπήκε σε ακόμη μία αγωνιστική περιπέτεια, παρότι κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές και η Ρεάλ χρειάστηκε ισάριθμες απαντήσεις για να μείνει «όρθια». Παρά την ισοπαλία, οι Μαδριλένοι ανέβηκαν στην κορυφή με 32 βαθμούς, έχοντας όμως μόλις έναν περισσότερο από την Μπαρτσελόνα. Το αποτέλεσμα δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» στις 26 Νοεμβρίου (22:00), ενώ η τελευταία της νίκη παραμένει η τεσσάρα στη Βαλένθια.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ισορροπία. Στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες πίεσαν ψηλά και έφτασαν σε καθαρές ευκαιρίες. Η Ρεάλ απείλησε δύο φορές με τον Εμπαπέ στο 30′ και στο 33′, ενώ η Έλτσε έδειξε επίσης διάθεση για κάτι παραπάνω, με τον Μιρ να δημιουργεί κίνδυνο στο 17′.

Η Έλτσε άνοιξε το σκορ στο 53’. Οι παίκτες της συνδυάστηκαν από τα αριστερά, ο Βαλέρα έδωσε στον Φέμπας και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Αλόνσο απάντησε άμεσα με τέσσερις αλλαγές, ρίχνοντας στον αγώνα τους Καμαβινγκά, Βινίσιους, Βαλβέρδε και Γκαρθία για να αλλάξει ρυθμό στο παιχνίδι.

Η ισοφάριση ήρθε στο 78’. Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ εκτέλεσε κόρνερ, ο Μπέλιγχαμ πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Χάουσεν πρόλαβε στην πορεία της φάσης και έκανε το 1-1. Λίγο πριν, η Ρεάλ είχε και δοκάρι με τον Βινίσιους, δείχνοντας ότι πίεζε για το γκολ.

Η Έλτσε συνέχισε να επιτίθεται και δικαιώθηκε στο 84’. Ο Άλβαρο πέρασε με ντρίμπλα εκτός περιοχής, εκτέλεσε με δύναμη και έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η Ρεάλ όμως δεν παράτησε το παιχνίδι. Ο Μπέλιγχαμ σούταρε, ο τερματοφύλακας της Έλτσε απέκρουσε, ο Εμπαπέ γύρισε γρήγορα την μπάλα και ο Άγγλος μέσος ακολούθησε τη φάση για το 2-2.

Στο τέλος, ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός. Ο Αλόνσο μετακίνησε τον Καμαβινγκά σε ρόλο αριστερού μπακ, ενώ ο Φραν Γκαρθία άγγιξε το γκολ στις καθυστερήσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Στο 90+7’ ο Τσουστ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Εμπαπέ, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Παρά την ένταση των τελευταίων λεπτών, το 2-2 έμεινε μέχρι το φινάλε, επιβεβαιώνοντας την παρατεταμένη δυσκολία της Ρεάλ να επιστρέψει στις νίκες.

Η ενδεκάδα της Ρεάλ: Κουρτουά, Ασένσιο, Χάουσεν, Καρέρας (88′ Ντίαθ), Αλεξάντερ-Άρνολντ, Γκιουλέρ (64′ Γ. Γκαρσία), Θεμπάγιος (57′ Καμαβινγκά), Φ. Γκαρσία (57′ Βαλβέρδε), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο (57′ Βινίσιους), Εμπαπέ

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Λεβάντε 1-0

Αλαβές – Θέλτα 0-1

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ 4-0

Οσασούνα – Σοσιεδάδ 1-3

Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα 2-1

Οβιέδο – Ράγιο Βαγεκάνο 0-0

Μπέτις – Ζιρόνα 1-1

Χετάφε – Ατλέτικο 0-1

Έλτσε – Ρεάλ 2-2

24/11 22:00 Εσπανιόλ – Σεβίλλη

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)