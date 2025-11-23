ΑΕΚ – Άρης 1-0: «Κάθαρισε» ο Ζίνι για την «Ένωση»

Σε ένα παιχνίδι με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ένεκα της επιστροφής του Μανόλο Χιμένεθ ως αντιπάλου της ΑΕΚ, η Ένωση κέρδισε με 1-0 τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ζίνι στο 77ο λεπτό, στην επιστροφή του Αγκολέζου στη δράση μετά από δύο μήνες. Τρίτη σερί νίκη με το ίδιο σκορ για το συγκρότημα του Μάρκο Νίκολιτς που μένει σε απόσταση βολής από την κορυφή. Οι δυο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι, με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν με σοβαρό τραυματισμό τον Μιγκουέλ Αλφαρέλα και να μένουν πολύ πίσω στη μάχη της τετράδας.

Η πρώτη τελική ήρθε στο 4ο λεπτό για την ΑΕΚ, με τον Σωκράτη Διούδη να μπλοκάρει το σουτ εκτός περιοχής του Ζοάο Μάριο. Στην επόμενη φάση, ο Θωμάς Στρακόσια χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να μπλοκάρει το δυνατό φάουλ του Μόντσου Ροντρίγκεθ. Ο Διούδης έδιωξε σε κόρνερ το αριστερό σουτ του Πέτρου Μάνταλου στο 11’ με την Ένωση να έχει κατοχή και ευκαιρίες.

Όχι όμως κλασικές, αφού ούτε η κεφαλιά του Λούκα Γιόβιτς (17’), ούτε το σουτ του Δημήτρη Καλοσκάμη (23’) ούτε αυτό του Λάζαρου Ρότα (31’) ήταν ικανά να απειλήσουν ιδιαίτερα τον Διούδη. Αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς ήταν αυτοί που άγγιξαν το γκολ στο 33’, όταν στο αριστερό σουτ του Μιχάλη Παναγίδη από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Στρακόσια.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να έχει κατοχή μπάλας στο 65%, αλλά οι τελικές επιλογές είτε σε πάσα είτε σε σουτ ήταν κακές, με τον Άρη να κρατά το 0-0. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, έχασαν σημαντική ευκαιρία και στο ξεκίνημα της επανάληψης. Ο Κάρλες Πέρεθ, όμως, από δύσκολη γωνία δεν μπόρεσε να νικήσει τον Στρακόσια μετά την κάθετη πάσα του Λορέν Μορόν.

Για να ακολουθήσει ο τραυματισμός του Μιγκουέλ Αλφαρέλα (φόβοι πως πρόκειται για κάτι σοβαρό, κάταγμα στο μετατάρσιο) και ο καταιγισμός ευκαιριών για τους γηπεδούχους. Χάρη στην πίεση ψηλά, η ΑΕΚ βρήκε φάσεις με τους Γιόβιτς (58’) και Καλοσκάμη (60’) και, κυρίως, με το δοκάρι στο γυριστό σουτ του Φελίπε Ρέλβας, στο 67ο λεπτό.

Ο Γιόβιτς απέτυχε και στο 75’, αλλά δύο λεπτά μετά, η Ένωση βρήκε το γκολ που έψαχνε. Από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη απομάκρυνση, η μπάλα έφτασε στον Μάνταλο που έκανε την προσποίηση και σέντραρε από τα δεξιά, με τον Ζίνι με ωραίο άλμα και κεφαλιά να κάνει το 1-0.

Κάπου εκεί το ματς ουσιαστικά «έσβησε», με το 1-0 να μένει μέχρι τέλους. Η ΑΕΚ παρέμεινε τρίτη, στο -3 από τον Ολυμπιακό και στο -1 από τον ΠΑΟΚ και, κυρίως, θα πάει με καλή ψυχολογία στο «Αρτέμιο Φράνκι» (Πέμπτη 27/11, 22:00) για το ματς με τη Φιορεντίνα, για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League. Ο Άρης, από την άλλη, έμεινε στους 13 βαθμούς και την 7η θέση, παραμένοντας για έβδομη αγωνιστική δίχως νίκη.

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Κίτρινες: Πινέδα, Πενράις, Ζίνι – Πέρεθ, Άλβαρο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Ρέλβας, Πενράις (67’ Πήλιος), Ζοάο Μάριο (79’ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μάνταλος (83’ Μάριν), Γιόβιτς, Καλοσκάμης (67’ Κοϊτά), Ζίνι (83’ Γκρούγιτς).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ (46’ Ρόουζ), Άλβαρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης (78’ Μορουτσάν), Αλφαρέλα (55’ Ντούντου), Πέρεθ (78’ Γιαννιώτας), Μορόν.

*Ο Μανόλο Χιμένεθ αποθεώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια και τιμήθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο, ενώ στη συνέχεια πήγε μπροστά στο πέταλο των φανατικών φίλων της ΑΕΚ.