Γενεύη: «Πολύ καλή ημέρα» διαπραγματεύσεων, έγινε «τεράστια πρόοδος» δηλώνει ο Ρούμπιο – «Αρκετά ικανοποιημένος» τώρα ο Τραμπ

«Πολύ καλή» χαρακτήρισε την σημερινή, πρώτη, ημέρα διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας για δεύτερη φορά στους δημοσιογράφους, αναφορικά με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα έδειξε να είναι τόσο ενθουσιασμένος από την πρόοδο που όταν έκλεινε την ενημέρωση, είπε ότι το αρχικό όριο της Πέμπτης, που είχε θέσει ο πρόεδρος Τραμπ, θα μπορούσε να αλλάξει.

Όπως είπε έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος».  Τις τελευταίες 96 ώρες και πλέον, υπήρξε εκτεταμένη συνεργασία με την Ουκρανία, είπε και εξήγησε: «Σήμερα υπήρχε ένας στόχος, να ληφθούν τα σημεία του σχεδίου – τα οποία, όπως λέει, ήταν 26 ή 28 ανάλογα με την έκδοση – και να προσπαθήσουν να περιορίσουν ποια από αυτά ήταν “ανοιχτά θέματα”».

Είπε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη το πέτυχαν αυτό «ουσιαστικά», αλλά πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να συναφθεί από τους προέδρους και ότι υπάρχουν ακόμα μερικά θέματα στα οποία πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται.

«Ακόμα υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει»

Αφού ανέφερε πόσο παραγωγικές ήταν οι ειρηνευτικές συνομιλίες σήμερα, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ακόμα δεν θέλει να κηρύξει νίκη ή τελικό αποτέλεσμα.  «Ακόμα υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά σήμερα είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν όταν ξεκινήσαμε το πρωί και από ό,τι ήμασταν πριν από μια εβδομάδα, αυτό είναι σίγουρο», λέει ο Ρούμπιο στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για τα ζητήματα που παραμένουν στις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο είπε ότι δεν θα μπει σε λεπτομέρειες, λέγοντας ότι αυτή είναι μια ευαίσθητη στιγμή. Ορισμένα από τα σημεία διαφωνίας αφορούν τη σημασιολογία, λέει, ενώ άλλα απαιτούν αποφάσεις και διαβουλεύσεις υψηλότερου επιπέδου, ενώ κάποια άλλα απλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιλυθούν.

Ικανοποιημένος ο Τραμπ

«Πρόκειται για μία ζωντανή διαδικασία που αναπνέει», και αλλάζει κάθε μέρα καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη προσθέτουν περισσότερες πληροφορίες. Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τα σχόλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα ότι η Ουκρανία είναι αχάριστη για την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο απάντησε ότι έχει μιλήσει με τον Τραμπ από τότε που έκανε αυτά τα σχόλια και ότι ο πρόεδρος είναι τώρα «αρκετά ικανοποιημένος» με την πρόοδο που έχει σημειώσει μέχρι τώρα η αμερικανική αντιπροσωπεία στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αυτή την φορά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εμφανίστηκε μόνος του, χωρίς τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Είπε ωστόσο ότι μιλά και για λογαριασμό του.

Ερωτηθείς  αν οι ΗΠΑ είναι δεκτικές στην ιδέα της παροχής εγγυήσεων ασφάλειας, απάντησε ότι δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόσθεσε: «Όλοι αναγνωρίζουμε ότι για να τερματιστεί οριστικά αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία πρέπει να αισθάνεται ασφαλής».

«Αυτό είναι σαφώς κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτό και σε άλλα θέματα», λέει.

Αύριο, οι εκπρόσωποι στη Γενεύη θα συνεχίσουν να εργάζονται για την κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου, είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης του σχεδίου αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αλλά έχει επιταχυνθεί σημαντικά τις τελευταίες 96 ώρες, επανέλαβε. Είπε ακόμα ότι δεν έχει δει καμία ευρωπαϊκή αντιπρόταση σε εκείνη που συζητείται τις τελευταίες ημέρες.

