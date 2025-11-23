Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ γυναικών των δύο οικογενειών – Το «θερμό» τετ-α-τετ στο κοιμητήριο του χωριού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βορίζια

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε την Κυριακή (23/11) στο κοιμητήριο των Βοριζίων, με πρωταγωνίστριες γυναίκες των δύο οικογενειών του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσαν νεκροί στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου.

Το «θερμό» τετ-α-τετ, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive.gr, συνέβη όταν οι γυναίκες μετέβησαν στο νεκροταφείο του χωριού, προκειμένου να να περιποιηθούν τα μνήματα των νεκρών τους και η συνάντηση τους ήταν αναπόφευκτη.

Όπως καταγγέλλεται, η αδελφή της νεκρής, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της άλλης οικογένειας με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Σημειώνεται ότι στο χωριό παραμένουν νύχτα-μέρα οι αστυνομικές δυνάμεις, όμως κάποιες καταστάσεις, κυρίως ανάμεσα στις γυναίκες των δύο οικογενειών, μοιάζουν αναπόφευκτες δεδομένου ότι είναι αδύνατον να μην συναντηθούν, ειδικά σε χώρους όπως είναι η εκκλησία και το νεκροταφείο.

