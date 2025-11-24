Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζητούν το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, για να συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές στο Reuters.

Μία από τις πηγές είπε ότι η βασική ιδέα ήταν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι να συζητήσουν τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που

έχουν τεθεί από τις ΗΠΑ στην πρόταση, όπως το θέμα των εδαφών.

Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία προς το παρόν, ανέφερε η πηγή.