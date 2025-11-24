Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή μια «μαζική» επίθεση με drones στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενώ τραυμάτισαν τουλάχιστον άλλους 15. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι στην πόλη έπεσαν συνολικά 15 πλήγματα, τα οποία χτύπησαν κατοικημένες περιοχές και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Ο δήμαρχος Χαρκόβου, Ιγκόρ Τερέχοφ, και ο επικεφαλής της Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης, Ολέχ Σινιέχουμποφ, επιβεβαίωσαν τα στοιχεία, τονίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα 12χρονο παιδί. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στα σημεία των επιθέσεων για να βοηθήσουν τραυματίες και να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, αντιστέκεται στις ρωσικές προσπάθειες κατάληψής του από την αρχή του πολέμου, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα 3,5 χρόνια. Η πόλη παραμένει σταθερά στο στόχαστρο επιθέσεων, με τους κατοίκους της να βιώνουν συχνά τη βία των πλήγματων.

