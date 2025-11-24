ΑΕΚ: Νοκ άουτ για περίπου έναν μήνα ο Φραντζί Πιερό

Η ΑΕΚ θα στερηθεί για αρκετές εβδομάδες τον Φραντζί Πιερό, καθώς ο βασικός της επιθετικός γύρισε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αϊτής. Ο Πιερό πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση της χώρας του στο Μουντιάλ, όμως επέστρεψε με πρόβλημα στον μηνίσκο. Η «Ένωση» δεν μπόρεσε να τον χρησιμοποιήσει απέναντι στον Άρη, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε μετά το παιχνίδι ότι ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Η ιατρική εκτίμηση αναφέρει ότι ο Πιερό θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 εβδομάδες, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από… κρίσιμες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι, η επιστροφή του υπολογίζεται κοντά στα Χριστούγεννα, με την ΑΕΚ να καλείται να καλύψει το κενό του στην πιο απαιτητική περίοδο της σεζόν.

Μέχρι την επάνοδό του, η ομάδα θα χρειαστεί να πορευτεί χωρίς τον βασικό της φορ στα εξής παιχνίδια: