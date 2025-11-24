ΑΕΚ: Νοκ άουτ για περίπου έναν μήνα ο Φραντζί Πιερό

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΑΕΚ: Νοκ άουτ για περίπου έναν μήνα ο Φραντζί Πιερό

Η ΑΕΚ θα στερηθεί για αρκετές εβδομάδες τον Φραντζί Πιερό, καθώς ο βασικός της επιθετικός γύρισε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αϊτής. Ο Πιερό πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση της χώρας του στο Μουντιάλ, όμως επέστρεψε με πρόβλημα στον μηνίσκο. Η «Ένωση» δεν μπόρεσε να τον χρησιμοποιήσει απέναντι στον Άρη, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε μετά το παιχνίδι ότι ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Η ιατρική εκτίμηση αναφέρει ότι ο Πιερό θα μείνει εκτός δράσης για 3 έως 4 εβδομάδες, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από… κρίσιμες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι, η επιστροφή του υπολογίζεται κοντά στα Χριστούγεννα, με την ΑΕΚ να καλείται να καλύψει το κενό του στην πιο απαιτητική περίοδο της σεζόν.

Μέχρι την επάνοδό του, η ομάδα θα χρειαστεί να πορευτεί χωρίς τον βασικό της φορ στα εξής παιχνίδια:

  • 27/11, Conference League, Φιορεντίνα – ΑΕΚ
  • 30/11, Stoiximan Super League, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
  • 03/12, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ΑΕΚ – ΟΦΗ
  • 07/12, Stoiximan Super League, ΑΕΚ – Ατρόμητος
  • 11/12, Conference League, Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
  • 14/12, Stoiximan Super League, Παναιτωλικός – ΑΕΚ
  • 18/12, Conference League, ΑΕΚ – Κραϊόβα
  • 21/12, Stoiximan Super League, ΑΕΚ – ΟΦΗ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
01:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Super League: Αμετάβλητη η κατάσταση στην κορυφή, πλησίασε, αλλά έχει δρόμο ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Το δεύτερο μέρος της 11ης αγωνιστικής στη Super League 1 ολοκληρώθηκε χωρίς ανατροπές, με τους...
00:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Νέα γκέλα για την «βασίλισσα» πριν από τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ συνέχισε το αρνητικό της σερί, καθώς έμεινε στο 2-2 απέναντι στην Έλτσε λίγες ημέρες πρ...
23:35 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Άρης 1-0: «Κάθαρισε» ο Ζίνι για την «Ένωση»

Σε ένα παιχνίδι με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ένεκα της επιστροφής του Μανόλο Χιμένεθ ως αντ...
21:48 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0: «Καθάρισε» με Τάισον και επέστρεψε στις νίκες

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του και παίζοντας όσο χρειαζόταν, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα