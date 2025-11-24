Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το όχημα ήταν σταματημένο στη διασταύρωση των οδών Εγνατία και Αγγελάκη.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:30 για καπνούς που έβγαιναν από το λεωφορείο και κινητοποιήθηκε άμεσα. Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά σε σύντομο χρόνο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο στο δήμο Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2025

Οι πυροσβέστες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσει κανείς, ενώ το περιστατικό έκλεισε χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί.