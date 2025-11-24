Φίλιππος Σοφιανός: Η στιγμή που ο ηθοποιός δακρύζει στον αέρα της ΕΡΤ – «Ρε παιδιά, διάολε…»

Για την πορεία του στην υποκριτική και τις εμπειρίες που τον καθόρισαν μίλησε ο Φίλιππος Σοφιανός, καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» το βράδυ της Κυριακής (23/11).

Ο γνωστός ηθοποιός, μέσα από μια ζεστή και ανθρώπινη κουβέντα, μοιράστηκε στιγμές από την καριέρα και τη ζωή του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του βλέποντας το αφιερωματικό βίντεο που ετοίμασαν οι συντελεστές της εκπομπής.

«Ρε παιδιά, διάολε… πού τα βρήκατε όλα αυτά; Ωραία… τα σέβη μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους. Υπήρξαν δουλειές που νόμιζα ότι είχαν χαθεί, όπως η “Παρακαμπτήριος” στην ΕΡΤ. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν πια. Υπέροχο σήριαλ», είπε με εμφανή φόρτιση ο ηθοποιός, αμέσως μετά την προβολή του βίντεο.

Στη συνέχεια, ο Φίλιππος Σοφιανός αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο και στη στάση του απέναντι στην υποκριτική. «Είχα επίγνωση του τίτλου του “ζεν πρεμιέ” και ήταν κάτι που με βοήθησε να διεκδικήσω πράγματα. Είμαι δάσκαλος υποκριτικής 25 χρόνια και έχω δει πολλές κατηγορίες ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν. Είναι λυπηρό να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη με τηλεοπτικούς αστέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το τι σημαίνει να είναι κανείς πραγματικά καλός ηθοποιός, τόνισε: «Για μένα ένας καλός ηθοποιός πρέπει πρωτίστως να έχει ήθος, σεμνότητα και στοχοπροσήλωση στη δουλειά του. Ένας καλός ηθοποιός δεν εφησυχάζει ποτέ, δεν επαναλαμβάνεται και πειραματίζεται».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη συνεργασία που θεωρεί την πιο ώριμη στην τηλεοπτική του πορεία. «Η πιο ώριμη τηλεοπτική μου συνεργασία ήταν εκείνη με τον Κώστα Κουτσομύτη. Αν έκανα σήμερα μία τηλεοπτική εκπομπή, θα ήθελα αυτή να έχει ως θέμα της το θέατρο», είπε ο Φίλιππος Σοφιανός.