Φίλιππος Σοφιανός: Η στιγμή που ο ηθοποιός δακρύζει στον αέρα της ΕΡΤ – «Ρε παιδιά, διάολε…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Φίλιππος Σοφιανός: Η στιγμή που ο ηθοποιός δακρύζει στον αέρα της ΕΡΤ – «Ρε παιδιά, διάολε…»

Για την πορεία του στην υποκριτική και τις εμπειρίες που τον καθόρισαν μίλησε ο Φίλιππος Σοφιανός, καλεσμένος της Κέλλυς Βρανάκη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» το βράδυ της Κυριακής (23/11).

Ο γνωστός ηθοποιός, μέσα από μια ζεστή και ανθρώπινη κουβέντα, μοιράστηκε στιγμές από την καριέρα και τη ζωή του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του βλέποντας το αφιερωματικό βίντεο που ετοίμασαν οι συντελεστές της εκπομπής.

«Ρε παιδιά, διάολε… πού τα βρήκατε όλα αυτά; Ωραία… τα σέβη μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους. Υπήρξαν δουλειές που νόμιζα ότι είχαν χαθεί, όπως η “Παρακαμπτήριος” στην ΕΡΤ. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν πια. Υπέροχο σήριαλ», είπε με εμφανή φόρτιση ο ηθοποιός, αμέσως μετά την προβολή του βίντεο.

Στη συνέχεια, ο Φίλιππος Σοφιανός αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο και στη στάση του απέναντι στην υποκριτική. «Είχα επίγνωση του τίτλου του “ζεν πρεμιέ” και ήταν κάτι που με βοήθησε να διεκδικήσω πράγματα. Είμαι δάσκαλος υποκριτικής 25 χρόνια και έχω δει πολλές κατηγορίες ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν. Είναι λυπηρό να βλέπεις μια Επίδαυρο γεμάτη με τηλεοπτικούς αστέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το τι σημαίνει να είναι κανείς πραγματικά καλός ηθοποιός, τόνισε: «Για μένα ένας καλός ηθοποιός πρέπει πρωτίστως να έχει ήθος, σεμνότητα και στοχοπροσήλωση στη δουλειά του. Ένας καλός ηθοποιός δεν εφησυχάζει ποτέ, δεν επαναλαμβάνεται και πειραματίζεται».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη συνεργασία που θεωρεί την πιο ώριμη στην τηλεοπτική του πορεία. «Η πιο ώριμη τηλεοπτική μου συνεργασία ήταν εκείνη με τον Κώστα Κουτσομύτη. Αν έκανα σήμερα μία τηλεοπτική εκπομπή, θα ήθελα αυτή να έχει ως θέμα της το θέατρο», είπε ο Φίλιππος Σοφιανός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
12:12 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η προειδοποίηση στον Χάρι πριν από τον γάμο με την Μέγκαν Μαρκλ – «Με τις ηθοποιούς βγαίνεις, δεν τις παντρεύεσαι»

Ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να προειδοποίησε έντονα τον εγγονό του, πρίγκιπα Χάρι, πριν από τ...
09:41 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Σάκης Ρουβάς: Η στιγμή της πτώσης του τραγουδιστή από πλατφόρμα στη σκηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Παρασκευής στο Enastron σημαδεύτηκε από ένα εντελώς αναπάντεχο και ιδιαίτερα ανησ...
08:10 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ολγα Μιχαλοπούλου – Χάρης Καρύδης: Ερωτας με φόντο την Ακρόπολη

Επειτα από έναν χρόνο σχέσης, οι ηθοποιοί Ολγα Μιχαλοπούλου και Χάρης Καρύδης αποφάσισαν να συ...
05:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: «Δεν θα επέλεγα ξανά τώρα το “The Voice” – Για εμένα πήγε καλά η εκπομπή στην ΕΡΤ»

Η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» του Alpha, με τη συνέντευξη να πρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα