Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου: Καρκίνοι, επιστρέφουν παλιοί έρωτες ή όνειρα που είχατε ξεχάσει

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (24/11/2025)

Κριός

Κριοί, τα βαθύτερα στρώματα του «είναι» σας αρχίζουν να έρχονται στο φως. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείτε να συνεχίζετε να προσποιείστε ότι είστε αδιάφοροι σε όσα σας συγκινούν.

Η συναισθηματική ειλικρίνεια γίνεται ο μόνος δρόμος προς τα μπρος. Αφαιρέστε τις μάσκες και αντιμετωπίστε τη ζωή στην ακατέργαστη μορφή της, γιατί όταν σταματήσετε να παλεύετε με την ίδια σας την ευαλωτότητα, η οικειότητα ξαναγίνεται αίσθηση ελευθερίας.

Ταύρος

Ο έρωτας και οι συνεργασίες αποκτούν έναν πιο διεισδυτικό τόνο αυτήν την περίοδο. Οι συζητήσεις που κάποτε περιορίζονταν στα επιφανειακά θέματα μπορεί τώρα να αναδυθούν ξαφνικά, και οι σιωπές ανάμεσα σε εσάς και έναν άλλο άνθρωπο ίσως αρχίσουν να λένε πολλά.

Ένα άτομο από το παρελθόν σας μπορεί να επανέλθει για να σας υπενθυμίσει τι είναι αυτό που ακόμα πονάει και ζητάει επίλυση. Σας ζητείται να επικοινωνήσετε με την καρδιά σας και όχι με την υπερηφάνειά σας. Πείτε αυτό που εννοείτε, ακόμα κι αν η φωνή σας τρέμει. Για εσάς, η αγάπη μπορεί να επεκταθεί σε μέρη που κάποτε φυλάγατε.

Δίδυμοι

Αυτή την περίοδο, συντονίζεστε με τις λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σας και παρατηρείτε πόσο αυτές αντικατοπτρίζουν τον εσωτερικό σας κόσμο. Αυτό που νιώθετε ως χάος, στην πραγματικότητα αποκαλύπτει από πού χάνετε ενέργεια λόγω της υπερβολικής σκέψης ή της τάσης να θέλετε να ευχαριστείτε τους άλλους.

Είναι ώρα να σκεφτείτε πώς θα επιστρέψετε στις καλύτερες ρουτίνες φροντίδας του εαυτού σας και πώς θα κάνετε τις συνήθειές σας να σας φαίνονται ξανά ιερές. Τα μικρά πράγματα στα οποία δίνετε προσοχή κρύβουν μια μαγεία που σας κρατάει προσγειωμένους. Η βελτίωση της ρουτίνας είναι ο δρόμος σας για να ξαναβρείτε την ηρεμία σας.

Καρκίνος

Ένα γεγονός μπορεί να σας ξυπνήσει ξανά την επιθυμία για ομορφιά και έντονα συναισθήματα. Αναρωτηθείτε: Πώς θα ξαναβρείτε την απλή χαρά;

Παλιοί έρωτες ή όνειρα που είχατε ξεχάσει ίσως επανέλθουν, φέρνοντας μαζί τους την ενέργεια που σας έκανε να νιώθετε παντοδύναμοι.

Μην προσπαθήσετε να εξηγήσετε τα πάντα βιαστικά. Αφήστε την ευχαρίστηση της έκφρασης (είτε μέσω της τέχνης είτε μέσω της αγάπης) να σας οδηγήσει σε μια νέα αρχή για τον εαυτό σας.

Λέων

Το παρελθόν αντηχεί μέσα στους τοίχους της παρούσας ζωής σας και ζητάει να ακουστεί. Παλιά συναισθηματικά μοτίβα, οικογενειακές ιστορίες ή αναμνήσεις των προγόνων μπορεί να γίνουν πιο έντονα τώρα.

Σας δίνεται η ευκαιρία να καταλάβετε πού συναντιούνται η ευαισθησία σας και η δύναμή σας. Το σπίτι γίνεται λιγότερο θέμα τοποθεσίας και περισσότερο θέμα συναισθηματικής αλήθειας. Η αγάπη που αναζητούσατε πάντα, σας περίμενε κάτω από τη δική σας στέγη.

Παρθένος

Μπορεί να βρεθείτε να σας ελκύουν πιο βαθιές συζητήσεις, όπου οι ιδέες μετατρέπονται σε εξομολογήσεις και η λογική υποχωρεί μπροστά στη λαχτάρα. Μια αποκάλυψη μπορεί να έρθει μέσα από το γράψιμο, τη συζήτηση ή τον τρόπο που σας κοιτάζει κάποιος όταν επιτέλους λέτε αυτό που εννοείτε.

Μαθαίνετε ότι η ξεκάθαρη επικοινωνία απαιτεί την αφοσιωμένη παρουσία σας. Επιτρέψτε τις παύσεις, τους δισταγμούς, τους χτύπους της καρδιάς ανάμεσα στις λέξεις. Όλα αυτά λένε τη δική τους αλήθεια.

Ζυγός

Βρίσκεστε στη διαδικασία να επαναπροσδιορίσετε τι σημαίνει για εσάς να νιώθετε ασφαλείς. Αυτό δεν αφορά την πολυτέλεια ή τον έλεγχο, αλλά αφορά το ανήκειν, το να νιώθετε ότι η ενέργειά σας γίνεται σεβαστή και ανταποδίδεται.

Κάποιος ή κάτι από το παρελθόν σας μπορεί να σας υπενθυμίσει μια στιγμή που ανταλλάξατε την ηρεμία σας με την έγκριση των άλλων. Δεν χρειάζεται πλέον να «παίζετε ρόλο» για να κερδίσετε την αγάπη. Έχετε κερδίσει το δικαίωμα να επιβραδύνετε και να απολαύσετε όσα ήδη σας ανήκουν.

Σκορπιός

Αυτή την περίοδο, οτιδήποτε κρύβατε ή αγνοούσατε στον εαυτό σας (κυρίως τις πραγματικές σας επιθυμίες) έρχεται στην επιφάνεια και ζητάει την προσοχή σας. Νιώθετε πολύ ελκυστικοί και μαγνητικοί, επειδή η ενέργειά σας είναι δυνατή.

Η πραγματική σας δύναμη πηγάζει από την ειλικρίνεια. Εκφράστε, λοιπόν, την αλήθεια σας με ευγένεια, αλλά χωρίς φόβο ή δισταγμό. Απλά και μόνο επειδή αποδέχεστε την πολυπλοκότητά σας, βοηθάτε και τους γύρω σας να «ξυπνήσουν» και να δουν τα πράγματα πιο καθαρά.

Τοξότης

Ήρθε η ώρα να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας αγχώνει και τους φόβους σας. Τώρα, χρειάζεστε χρόνο για να σκεφτείτε μόνοι σας, και αυτή η μοναξιά θα είναι πολύτιμη. Μην ανησυχείτε για το τι θα έρθει.

Αφήστε τον εαυτό σας να ξεκουραστεί σε αυτή τη μεταβατική φάση. Αυτό που τελειώνει δεν είναι η ζωή σας, αλλά ένας παλιός τρόπος ζωής που δεν σας ταιριάζει πια. Ετοιμάζεστε να πιστέψετε στον εαυτό σας και στα πράγματα με πιο αληθινό τρόπο, και αυτό ξεκινάει από μέσα σας.

Αιγόκερως

Αυτή τη στιγμή, νιώθετε έντονα την ανάγκη να βρείτε βαθύτερο νόημα και να συνδεθείτε με ανθρώπους που ταιριάζουν με το ποιοι γίνεστε. Ένα άτομο από το παρελθόν σας μπορεί να επιστρέψει για να σας μάθει πόσο σημαντικό είναι να είστε αυθεντικοί και να έχετε κοινούς στόχους.

Η επιτυχία δεν αξίζει αν δεν είναι γεμάτη νόημα. Δημιουργήστε σχέσεις και φιλίες που να σας δίνουν συναισθηματική και πνευματική τροφή.

Υδροχόος

Ο τρόπος που βλέπετε τον εαυτό σας στον κόσμο αλλάζει. Οι παλιές φιλοδοξίες σας, δεν σάς ταιριάζουν πια. Είναι σαν να μην «χωράτε» σε αυτές. Τ

ώρα πρέπει να αναρωτηθείτε: Η δουλειά σας σάς γεμίζει πραγματικά ή απλώς δείχνει καλή στο βιογραφικό; Μπορεί να θέλετε περισσότερο πάθος στη δουλειά ή να είστε πιο ειλικρινείς στη δημόσια εικόνα σας.

Όταν ενεργείτε με ειλικρίνεια και ήθος (και όχι απλώς για να εντυπωσιάσετε), οι κατάλληλες ευκαιρίες θα έρθουν μόνες τους, σαν μια αναγνώριση που σας χρωστούσαν.

Ιχθύες

Τώρα ξυπνάει η βαθιά σας σοφία. Θέλετε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, αλλά πρώτα πρέπει να κοιτάξετε μέσα σας. Σκεφτείτε: Πόσα από αυτά που πιστεύετε βασίζονται στον φόβο και όχι στην εμπιστοσύνη;

Κάποιες συναντήσεις ή αναμνήσεις ίσως αμφισβητήσουν τις ιδέες σας, αλλά αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα την αλήθεια. Είναι απελευθερωτικό να συνειδητοποιήσετε ότι η αγάπη και η γνώση είναι το ίδιο, και ότι και για τα δύο χρειάζεται να αφεθείτε.