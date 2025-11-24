Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Νοεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Ωστόσο έχουν την τιμητική τους οι Ιερομάρτυρες Κλήμεντος Πάπας Ρώμης και Πέτρος επίσκοπος Αλεξανδρείας, Ερμογένης επίσκοπος Ακραγαντίνων.

Άγιος Κλήμης

Ο Κλήμης, έζησε τον πρώτο αιώνα επί Δομιτιανού. Ήταν μαθητής και συνεργάτης των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και τρίτος κατά διαδοχή επίσκοπος (Πάπας) Ρώμης. Από το συγγραφικό του έργο ξεχωρίζει η Α’ Επιστολή του προς την εκκλησία της Κορίνθου, που ταρασσόταν από σχίσμα.

Είχε μαρτυρικό θάνατο γύρω στο 100 επί Τραϊανού. Λέγεται ότι τον έριξαν στη θάλασσα, αφού έδεσαν στον αυχένα του μια σιδερένια άγκυρα.

Πέτρος Α΄ Αλεξανδρείας

Ήταν μορφωμένος (διετέλεσε διευθυντής της Κατηχητικής Σχολής) και ενάρετος. Κυβέρνησε την Εκκλησία της Αλεξανδρείας κατά την περίοδο των διωγμών του Διοκλητιανού και Μαξιμίνου. Εξελέγη επίσκοπος περί το 299. Το 306 συνεκάλεσε Σύνοδο στη Λυκόπολη της Αιγύπτου, η οποία καταδίκασε τον επίσκοπο Μελίτιο Λυκοπόλεως.

Ο Μελίτιος ήταν συνδεσμώτης του Πέτρου, ακολουθούσε απέναντι στους πεπτωκότες κατά τους διωγμούς αυστηρή στάση και με αντικανονικές πράξεις επεδίωκε να υποκαταστήσει τον Πέτρο, επειδή ήταν πιο επιεικής. Ο Πέτρος αρνήθηκε το βάπτισμα των Μελιτιανών και έγραψε από τη φυλακή επιστολή με την οποία καθόριζε τον επιεική τρόπο αποδοχής των πεπτωκότων και απέτρεψε τον εθελοντικό (εισπηδητικό) μαρτύριο.

Είκοσι χρόνια μετά η Α’ Οικουμενική Σύνοδος υιοθέτησε τη βασική θέση του Πέτρου, μειώνοντας τα τέσσερα έτη τιμωρίας που πρότεινε για όσους Χριστιανούς είχαν θυσιάσει στα είδωλα χωρίς ιδιαίτερες πιέσεις.. Καταγγέλθηκε όμως από το Μελέτιο στον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό Γαλέριο, καταδιώχθηκε και πριν συλληφθεί από τον έπαρχο Αλεξανδρείας, κάλεσε τους αρχιερείς του Αχίλλα και Αλέξανδρο και τους ζήτησε να τον διαδεχθούν. Κατόπιν παραδόθηκε στους δημίους του, οι οποίοι τον αποκεφάλισαν, τον Νοέμβριο του 311.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:55 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο – Οι πέντε είναι ανήλικοι

Σε έξι συλλήψεις, εκ των οποίων οι πέντε είναι ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑ...
15:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Καστοριά: Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων της λίμνης – Αποκατάσταση των αναχωμάτων ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Ανέβηκε κατά 18 εκατοστά η στάθμη της λίμνης Καστοριάς τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, λόγω τω...
15:16 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα

Κοινό μυστικό στην τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου φαίνεται πως ήταν ότι τα τρία αδέλφια αντι...
14:51 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Βιβλικές είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα