Διάσωση 17 παιδιών από υπερορθόδοξη σέκτα στη βορειοδυτική Κολομβία

Οι αρχές της Κολομβίας προχώρησαν το Σάββατο στη διάσωση 17 παιδιών και εφήβων που κρατούνταν από την υπερορθόδοξη εβραϊκή σέκτα Λεβ Ταχόρ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Ανάμεσα στα παιδιά υπήρχαν και ανήλικοι από άλλες χώρες, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία μετανάστευσης την Κυριακή.

Η οργάνωση Λεβ Ταχόρ —που σημαίνει «αγνή καρδιά» στα εβραϊκά— έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές, καθώς έχει κατηγορηθεί για κακοποίηση και κακομεταχείριση παιδιών σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γουατεμάλα. Οι κολομβιανές αρχές είχαν λάβει προειδοποιήσεις για τη δραστηριότητά της στην περιοχή.

«Διασώσαμε 17 παιδιά και εφήβους από την εβραϊκή ορθόδοξη σέκτα Λεβ Ταχόρ (…) Υπήρχαν διεθνείς ειδοποιήσεις για εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων που σχετίζονταν με αυτήν την κοινότητα», ανέφερε η υπηρεσία μετανάστευσης σε ανάρτησή της στο X, δημοσιεύοντας και φωτογραφίες ορισμένων από τα παιδιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα παιδιά προέρχονταν από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γουατεμάλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά να είχαν απαχθεί, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει υπόθεση εμπορίας ανθρώπων με πρόσχημα το θρησκευτικό δόγμα.

Επιπλέον, σε βάρος μελών της σέκτας εκκρεμούν κόκκινες ειδοποιήσεις της Interpol, δηλαδή διεθνή εντάλματα σύλληψης που ζητούν από τις αστυνομικές αρχές παγκοσμίως να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Οι κολομβιανές αρχές ανέφεραν πως τα μέλη της σέκτας είχαν εγκατασταθεί στη χώρα αναζητώντας «τόπο όπου δεν θα αντιμετώπιζαν περιορισμούς για τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητές τους». Η Λεβ Ταχόρ, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980, ακολουθεί μια ριζοσπαστική εκδοχή του ιουδαϊσμού, με αυστηρούς κανόνες, όπως η υποχρέωση των γυναικών να καλύπτονται πλήρως με μαύρους χιτώνες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σέκτα βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών. Τον Δεκέμβριο του 2024, οι αρχές της Γουατεμάλας είχαν ανακοινώσει τη διάσωση 160 παιδιών από εγκαταστάσεις της ομάδας, ύστερα από καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς, εξαναγκαστικές κυήσεις και κακομεταχείριση ανηλίκων.

