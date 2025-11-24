Λευκός Οίκος: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Λευκός Οίκος: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στην Ελβετία για την πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία ως ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», επιμένοντας ότι κάθε μελλοντική συμφωνία πρέπει να προστατεύει πλήρως την κυριαρχία της χώρας που βρίσκεται στη δίνη της σύγκρουσης.

Στη συνέχεια, ΗΠΑ και Ουκρανία δημοσίευσαν κοινή ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον, μετά τη συνάντηση στη Γενεύη, στην οποία αναφέρεται ότι «Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων, τα μέρη κατήρτισαν ένα ενημερωμένο και πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο ειρήνης», το οποίο παρουσιάζεται ως η νέα βάση για τα επόμενα βήματα της διπλωματικής διαδικασίας.

Πηγή: AFP

