Τζένιφερ Άνιστον: Φουντώνουν οι φήμες για αρραβώνα με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον δείχνει πιο ερωτευμένη από ποτέ με τον νέο της σύντροφο, τον υπνοθεραπευτή Τζιμ Κέρτις, και γράφει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, την ώρα που οι φήμες για αρραβώνα πληθαίνουν.

Όλα ξεκίνησαν από την τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού στο Instagram για τα 50ά γενέθλια του Κέρτις, όπου πόζαρε δίπλα του, φορώντας στο αριστερό χέρι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι. Η λεζάντα «Happy birthday my love. Cherished» έκανε πολλούς χρήστες να αναρωτηθούν αν το ζευγάρι ετοιμάζει το επόμενο βήμα στη σχέση του.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων και από τότε οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν αυξηθεί, από την πρεμιέρα του The Morning Show μέχρι εκδηλώσεις του brand της Άνιστον, LolaVie. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Radar Online, η Άνιστον φέρεται να έχει πει σε κοντινούς της ανθρώπους ότι νιώθει «απόλυτη ασφάλεια» με τον σύντροφό της και ότι έχουν ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο ενός γάμου στο εξωτερικό, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στους πιθανούς προορισμούς.

Η Ελλάδα φαίνεται πως αποτελεί σοβαρή επιλογή για το ζευγάρι, αφού ο πατέρας της ηθοποιού, Τζον Άνιστον, κατάγεται από την Κρήτη, ενώ η ίδια έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για τη χώρα. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι οι δύο τους εξετάζουν αυτό το σενάριο, με τους θαυμαστές να περιμένουν κάθε νέο βήμα.

Την ίδια στιγμή, το Radar Online σημειώνει ότι κάποιοι φίλοι της ηθοποιού εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στον νέο της σύντροφο, εκτιμώντας ότι ίσως αξιοποιεί τη δημοσιότητα. Όλα αυτά, όμως, προέρχονται από ανώνυμες πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Παρά τις επιφυλάξεις, οι περισσότεροι δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το ενδεχόμενο ενός τρίτου γάμου για την Άνιστον.

Η ηθοποιός έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν. Ο πρώτος γάμος της ήταν με τον Μπραντ Πιτ το 2000, ένας γάμος που απασχόλησε έντονα το Hollywood μέχρι το 2005, όταν χώρισαν. Ακολούθησε ο γάμος της με τον Τζάστιν Θερού το 2015 στο Λος Άντζελες, με το ζευγάρι να χωρίζει τρία χρόνια αργότερα.

Η Άνιστον, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο αφιέρωμα «Women in Hollywood» 2025 του ELLE, μίλησε με θερμά λόγια για τον Κέρτις, λέγοντας: «Είναι πολύ ιδιαίτερος, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός, και θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να προχωρήσουν μέσα από το τραύμα τους και τη στασιμότητα προς τη διαύγεια. Είναι ένα όμορφο πράγμα να αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό».