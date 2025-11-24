Το Πολεμικό Ναυτικό της Βρετανίας αναχαίτισε δύο ρωσικά πλοία που κινούνταν στα χωρικά της ύδατα

Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το Βασιλικό Ναυτικό αναχαίτισε δύο ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μάγχη, ενώ την ίδια περίοδο έγινε γνωστό ότι το ρωσικό κατασκοπευτικό Yantar εντοπίστηκε κοντά στη Σκωτία και προκάλεσε προβλήματα σε πιλότους της RAF με τη χρήση λέιζερ. Οι δύο υποθέσεις προκάλεσαν έντονη αντίδραση από το Λονδίνο, που διαμηνύει ότι παρακολουθεί στενά κάθε ρωσική κίνηση γύρω από τα βρετανικά ύδατα.

Το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού HMS Severn εντόπισε και απέτρεψε τα ρωσικά RFN Stoikiy, μια κορβέτα, και Yelnya, ένα τάνκερ, ενώ τα δύο σκάφη κινούνταν προς τα δυτικά, περνώντας από τον Πορθμό του Ντόβερ προς τη Μάγχη μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι βρετανικές αρχές υπογράμμισαν ότι η παρακολούθηση έγινε συνεχώς, με το HMS Severn να παραμένει σε ετοιμότητα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το ρωσικό κατασκοπευτικό Yantar εντοπίστηκε κοντά στη Σκωτία, όπου χρησιμοποίησε λέιζερ για να ενοχλήσει πιλότους της RAF που παρακολουθούσαν τη διαδρομή του. Ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι σχολίασε ότι η κίνηση του Yantar ήταν «βαθιά επικίνδυνη» και απηύθυνε προειδοποίηση προς τη Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Σας βλέπουμε. Γνωρίζουμε τι κάνετε. Είμαστε έτοιμοι».

Ο Χίλι επισήμανε επίσης ότι μέσα στα τελευταία δύο χρόνια έχει καταγραφεί αύξηση 30% στον αριθμό των ρωσικών πλοίων που αποτελούν απειλή για τα βρετανικά ύδατα. Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Άμυνας εξήγησε ότι μετά την αναχαίτιση των Stoikiy και Yelnya, το HMS Severn παρέδωσε την παρακολούθηση σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ, έξω από τις ακτές της Βρετάνης στη βορειοδυτική Γαλλία, ενώ το ίδιο το πλοίο «συνέχισε να παρακολουθεί από απόσταση και παρέμεινε έτοιμο να αντιδράσει σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη δραστηριότητα».