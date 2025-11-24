Αλλάζει πίστα η Βασιλίτσα: Ο επενδυτικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου των Γρεβενών

Την εκκίνηση μιας νέας εποχής για τον χειμερινό -και όχι μόνο- τουρισμό της Ελλάδας σηματοδοτεί ο σχεδιασμός του ομίλου D Group, υπό τον Δρ. Δημήτριο Δερπάνη, για την αναβάθμιση ενός από τα δεκάδες απαρχαιωμένα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, εκείνου της Βασιλίτσας.

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μάλιστα, η απόφαση προ ημερών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έγκριση της παραχώρησης για 40 χρόνια του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας στον όμιλο D Group, ο οποίος πλειοδότησε στον σχετικό διαγωνισμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), φέρνει πιο κοντά στην έναρξη την επένδυση των 36 εκατ. ευρώ.

Με την ψήφιση της σύμβασης στη Βουλή, ο όμιλος επιχειρήσεων D Group θα ενεργοποιήσει το business plan για τη μετατροπή του «εγκαταλελειμμένου» χιονοδρομικού κέντρου σε μια νέα σύγχρονη και ασφαλή αθλητική και φυσιολατρική δομή διασκέδασης και ευεξίας, έπειτα από την υλοποίηση της μεγαλύτερης επένδυσης που έχει γίνει ποτέ στον νομό Γρεβενών.

Στόχος των επικεφαλής του ομίλου είναι να αναδειχθεί το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας σε έναν υπερσύγχρονο προορισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με δραστηριότητες που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αλλωστε, η Βασιλίτσα, που βρίσκεται στην καρδιά της Πίνδου, αποτελεί μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενώ συνορεύει με τη Βάλια Κάλντα, ένα από τα ομορφότερα φυσικά τοπία της χώρας και ίσως τον σπουδαιότερο βιότοπο άγριων ζώων.

Το business plan

Σύμφωνα με το business plan, σε πρώτη φάση θα επισκευαστούν οι υφιστάμενοι αναβατήρες, έτσι ώστε την επόμενη χειμερινή σεζόν να λειτουργήσει για πρώτη φορά… ανανεωμένο το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας υπό τον όμιλο D Group. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν και νέοι, τελευταίας τεχνολογίας, αναβατήρες τύπου «κλειστής καμπίνας».

Δύο από τις πίστες θα είναι oλυμπιακών διαστάσεων, θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων και θα μπορούν να διατίθενται για την εκπαίδευση εθνικών ομάδων.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα λειτουργήσουν όλες οι υποστηρικτικές για τη χιονοδρομία υποδομές, όπως μηχανήματα διάστρωσης χιονιού (ratrack), ενώ τα μηχανήματα (κανονάκια) τεχνητής χιόνωσης θα εξασφαλίζουν την ποιότητα του χιονιού που απαιτείται για την ασφαλή και απαιτητική χιονοδρομία.

Στον χώρο του χιονοδρομικού κέντρου, όπου θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές δομές που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα, όπως ιατρείο με απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ασθενοφόρο κ.λπ., θα λειτουργούν επίσης σύγχρονα καταστήματα ενοικίασης και πώλησης εξοπλισμού σκι, αλλά και εξαρτημάτων για άλλες ορεινές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των επισκεπτών, θα λειτουργεί επίσης και ένα ελικοδρόμιο, ενώ θα συναφθεί και σχετική σύμβαση με ιδιωτικό φορέα πτητικών μέσων για την παροχή συνδρομής σε έκτακτα περιστατικά.

Χώρος στάθμευσης

Βάσει του σχεδιασμού, θα αναπτυχθεί ένας τεράστιος χώρος στάθμευσης για τουλάχιστον 1.000 – 1.200 αυτοκίνητα, σε ένα τμήμα του οποίου θα υπάρχουν ειδικά στέγαστρα που θα είναι εφοδιασμένα με ταχυφορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων οι οποίοι θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες. Με στόχο, δε, την καλύτερη προσφορά εμπειρίας στους επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου, θα υπάρχει επίσης και υπηρεσία valet.

Υψηλών προδιαγραφών

Με βάση τον σχεδιασμό του ομίλου D Group, το υφιστάμενο σαλέ θα ανακαινιστεί εκ βάθρων και θα αναβαθμιστεί προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χιλιάδων επισκεπτών, ενώ θα δημιουργηθεί έξτρα χώρος για umbrella bar για après ski.

Στην ίδια λογική, θα αναπτυχθεί ένα πολυτελές εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας με πιάτα από αναγνωρισμένους chef, το οποίο θα σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο, ενώ θα παραμένει ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ και για νυχτερινή διασκέδαση.

Πέραν της χιονοδρομίας, οι επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ποικίλες υπηρεσίες spa, σάουνα, μασάζ και υδρομασάζ σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ευεξίας και να αθληθούν στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και στη θερμαινόμενη πισίνα.

Επίσης, θα διατίθενται χώροι αθλοπαιδιών, γήπεδο ποδοσφαίρου, κλειστό γήπεδα μπάσκετ, τένις, σκουός και πάντελ, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα ενοικίασης μοτοσικλετών χιονιού (snowmobiles).

Συνεδριακό κέντρο

Στους χώρους του χιονοδρομικού θα φιλοξενείται και ένα συνεδριακό κέντρο, δυναμικότητας 150 ατόμων, που θα είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό, καθώς και ειδικούς χώρους διερμηνείας για εταιρικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Μάλιστα, θα λειτουργεί και ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο για όλες τις τεχνικές βουνού, καθώς και ετήσια ακαδημία εκπαίδευσης χιονοδρομίας που θα χορηγεί και τις σχετικές πιστοποιήσεις.

Αλπικό χωριό

Σύμφωνα με το business plan του ομίλου, θα αναπτυχθούν επίσης 50 υπερσύγχρονες και καλαίσθητες ξύλινες κατοικίες, όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν οικογένειες τεσσάρων ή και περισσότερων ατόμων.

Οι κατοικίες θα έχουν τη μορφή σαλέ, θα είναι βιοκλιματικές και πλήρως αυτοδύναμες και θα είναι χωροθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπουν σε ένα αλπικό χωριό.

Σημειωτέον ότι στο οικιστικό συγκρότημα του χιονοδρομικού κέντρου θα διατίθενται δωμάτια για το μόνιμο προσωπικό.

Δραστηριότητες 4 εποχών

Με δεδομένο ότι στόχο αποτελεί η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το αθλητικό κέντρο θα μπορεί να φιλοξενεί αθλητικούς συλλόγους για προετοιμασία, ομάδες ή και οικογένειες για ορεινούς περιπάτους σε ιχνηλατημένα μονοπάτια και ορεινή ποδηλασία σε προσδιορισμένους ποδηλατοδρόμους.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και καλοκαιρινών πάρτι που αποτελούν ένα ιδιαίτερο trend για τη νεολαία που αγαπάει το βουνό.

Απώτερη επιδίωξη του ομίλου είναι η ανάδειξη της Βασιλίτσας ως ενός ολοκληρωμένου διεθνούς προορισμού τεσσάρων εποχών, με στόχευση στην προσέλκυση πλέον των 100.000 επισκεπτών ετησίως και έμφαση στη βιωσιμότητα και την τοπική κοινότητα.

Ο όμιλος D Group βλέπει μια δυναμική ευκαιρία να μετατρέψει το σχεδόν εγκαταλελειμμένο χιονοδρομικό κέντρο σε πρότυπο για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, με λειτουργία όλους τους μήνες του χρόνου για χειμερινά σπορ, καλοκαιρινή πεζοπορία, ποδηλασία βουνού, οικοτουρισμό και γαστρονομικές εμπειρίες.

Τοπική κοινωνία

Το αποτύπωμα της επένδυσης στην τοπική κοινωνία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αναμένεται να είναι ισχυρό, δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση του project θα δημιουργηθούν 100 μόνιμες και 200 εποχιακές θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον της Πίνδου.

Στόχος του ιδρυτή του ομίλου D Group, Δρ. Δ. Δερπάνη, ο οποίος κατάγεται από την Αβδέλλα Γρεβενών, είναι η δημιουργία ενός πλέον σύγχρονου ελληνικού χιονοδρομικού κέντρου και ενός από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων, το οποίο όχι μόνο θα αποτελέσει μαγνήτη για τους λάτρεις του χειμερινού τουρισμού της δυτικής Μακεδονίας, αλλά θα προσελκύσει και πολλούς ξένους ταξιδιώτες, ενισχύοντας το προφίλ της ευρύτερης περιοχής ως τουριστικού προορισμού.

«Ο Δρ. Δερπάνης οραματίζεται να δημιουργήσει έναν επιχειρηματικό πόλο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα προσφέρει ποιοτική εργασία σε δεκάδες νέους για να παραμείνουν στον τόπο τους, κόντρα στη σύγχρονη μάστιγα της φυγής για τα μεγάλα αστικά κέντρα», αναφέρουν οι επιτελείς του ομίλου.

Στην πλήρη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου έχει προβλεφθεί ένα οργανόγραμμα κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων αυστριακών, που φημίζονται παγκοσμίως για τις υπηρεσίες τους, αλλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Βασιλίτσας.

Η εικόνα των κέντρων

Η αναβάθμιση των υποδομών των απαρχαιωμένων χιονοδρομικών κέντρων ανά την Ελλάδα αποτελεί πλέον προτεραιότητα και της ίδιας της κυβερνητικής πολιτικής. Στην κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο Τουρισμού έχει εντάξει ένα έργο για την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν τα χιονοδρομικά κέντρα κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την τόνωση του τουρισμού σε αυτά και κατά τους μήνες που δεν παρατηρείται χιονόπτωση.

Το πρόγραμμα αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την προώθηση του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα, παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, άλλωστε, παρατηρείται η αυξανόμενη τάση τα χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης να εισάγουν εναλλακτικές δραστηριότητες για να αντιμετωπίσουν ένα μέλλον χωρίς χιόνι.

Σημειωτέον ότι αρκετά από τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας είτε διαθέτουν απαρχαιωμένο εξοπλισμό είτε υπολειτουργούν, μη συμβαδίζοντας με το υψηλού επιπέδου προφίλ που θέλει να «χτίσει» η Ελλάδα και ως χειμερινός προορισμός.

Πρόσφατα, πάντως, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου με ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα τα 40.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα της φανερής και προφορικής δημοπρασίας. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 25ετής με δικαίωμα παράτασης για πέντε επιπλέον χρόνια υπό προϋποθέσεις και ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήψης αυτής θα καθοριστεί από την εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. Δήμου Πύλης κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού προβλέπεται μάλιστα η επένδυση, εντός των πρώτων πέντε ετών της μίσθωσης, τουλάχιστον 500.000 ευρώ για επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις που σχετίζονται με χιονοδρομία, ορεινό τουρισμό, εστίαση ή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.