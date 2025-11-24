Ο CEO της τηλεφωνικής απάτης: Το αρχηγείο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, οι 40 «εργαζόμενοι» και τα 5.000 θύματα

Ως μια εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε με «σοβαρότητα» και «επαγγελματισμό» περιγράφεται στα κατηγορητήρια η σπείρα που διέπραττε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, με τα μέλη της να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς. Τα άτομα που την αποτελούσαν φαίνεται να ξεπερνούν τα 140 και σε καθημερινή βάση πραγματοποιούσαν δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις σε πλήθος υποψήφιων θυμάτων, γεγονός που, όπως σημειώνεται, «καταδεικνύει την απουσία οποιασδήποτε άλλης εργασίας για βιοπορισμό».

Των Α. ΚΑΝΔΥΛΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 44 κατηγορούμενοι και οι 14 εξ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Οι περισσότεροι αρνήθηκαν το κατηγορητήριο όπως τους αποδίδεται. Ωστόσο, όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, που αριθμεί χιλιάδες σελίδες, με καταθέσεις μαρτύρων, άρση τηλεφωνικού απορρήτου και οικονομικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά γι’ αυτούς.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τουλάχιστον 40 τηλεφωνητές χρησιμοποιούσαν καθημερινά το λιγότερο 150 τηλεφωνικές συσκευές, ενώ λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί, καθώς επέλεγαν σημεία τα οποία δεν επιτηρούνταν από κάμερες ασφαλείας. Για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν κυρίως διαδικτυακές εφαρμογές, όπως Signal, Viber κ.ά., ενώ προτιμούσαν να δρουν όταν οι συνθήκες δεν ευνοούσαν την αστυνόμευση, για παράδειγμα όταν έβρεχε, καθώς καθίσταται δύσκολη η κίνηση των ομάδων δίκυκλης αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ, ΖΗΤΑ κ.λπ.).

Η δράση της οργάνωσης φαίνεται να ξεκινά τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2023 και η λεία της υπολογίζεται σε περίπου 35 εκατ. ευρώ. Αν και στα κατηγορητήρια δεν περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις, καθώς πολλά θύματα λόγω ντροπής δεν προχωρούσαν σε καταγγελίες, η εκτίμηση των Αρχών είναι πως στα τουλάχιστον 2,5 χρόνια που δραστηριοποιείτο η εγκληματική οργάνωση διαπράχθηκαν πάνω από 5.000 απάτες.

Γενικός συντονιστής

Επικεφαλής του κυκλώματος, που είχε το «αρχηγείο» του στο Ζευγολατιό Κορινθίας και «επιχειρησιακά κέντρα» στην Αττική, ήταν ο 49χρονος Η.Κ. Οπως του αποδίδεται στο κατηγορητήριο «η κύρια αρμοδιότητά του ήταν ο γενικός συντονισμός της εγκληματικής δράσης και η οικονομική διαχείριση των “εσόδων” από την εγκληματική τους δραστηριότητα». Ο ίδιος αποτελούσε «τον τελικό προορισμό των παρανόμως αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών, τα οποία και απολάμβανε με την οικογένειά του και με τους εγγύτερους συγγενείς του, αφού πρωτίστως διαμοίραζε τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αμοιβή όλων των μελών της οργάνωσης, των στρατολογημένων δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών και σε τυχόν άλλα έξοδα (καύσιμα, τηλεφωνικές κάρτες κ.λπ.)». Επιπλέον, «βρισκόταν σε διαρκή συνεννόηση με τους βοηθούς του (κυρίως οικογενειακά μέλη) αλλά και τους επικεφαλής του εκάστοτε “επιχειρησιακού κέντρου”».

Το ποινικό του παρελθόν είναι βαρύ, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα των Αρχών, έχει κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπές, διαρρήξεις καθώς και ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία στην Ελλάδα. Στον στενό πυρήνα των συνεργατών του βρίσκονταν συγγενικά του πρόσωπα, με τον 27χρονο γιο του να έχει «τον ρόλο του βοηθού διευθύνοντος της οργάνωσης. Αποτελεί ουσιαστικά το “δεξί χέρι” του πατέρα του, έχοντας ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτόν. Ειδικότερα, συντονίζει τους επικεφαλής των ομάδων από το αρχηγείο-τηλεφωνικό κέντρο και αποτελεί τελικό προορισμό των παρανόμως αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών.

Η κύρια αρμοδιότητά του είναι ο συντονισμός της εγκληματικής δράσης και η οικονομική διαχείριση των “εσόδων” από την εγκληματική τους δραστηριότητα. Εξακριβώθηκε ότι ορισμένες φορές εκτελεί χρέη τηλεφωνητή. Υπό τις εντολές του και σε διαρκή συνεννόηση βρίσκονταν τα μέλη τα οποία έφεραν τον ρόλο του επικεφαλής του επιχειρησιακού κέντρου της Αγίας Βαρβάρας, τα οποία καθοδηγούσε και τα ενημέρωνε για τις διευθύνσεις όπου πρέπει να μεταβούν οι εισπράκτορες. Συγκέντρωνε τα χρήματα και τα τιμαλφή από τους εν λόγω επικεφαλής, αφού παρακρατούσε τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αμοιβή τους, στην αμοιβή των κατώτερων μελών της οργάνωσης, των στρατολογημένων δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών και σε άλλα έξοδα (καύσιμα, τηλεφωνικές κάρτες κ.λπ.)», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Τον στενό κύκλο του φερόμενου ως αρχηγού αποτελούσαν επίσης η νύφη του, ο πατέρας της και ο αδελφός του, ο οποίος «παρείχε στην οργάνωση οχήματα για τη μετάβαση μελών της οργάνωσης σε επαρχιακές πόλεις, με σκοπό την τέλεση απατών και την απόσπαση τιμαλφών και χρηματικών ποσών».

Η αθλήτρια

Μεταξύ των 44 που οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης ήταν η 37χρονη αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής που της αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην οργάνωση, καθώς φέρεται να συνέδραμε στη νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος. Μέλος του κυκλώματος ήταν και ο αδελφός της, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε τον ρόλο του εισπράκτορα, «ήτοι μεταβαίνει σε οικίες ή προσυμφωνηθέντα σημεία, όπου, παριστάνοντας τον βοηθό του λογιστή (τον οποίο παριστάνει έτερο μέλος της οργάνωσης) αποσπά χρήματα και τιμαλφή… Η αμοιβή του για κάθε περίπτωση απάτης στην οποία συμμετείχε ως εισπράκτορας ήταν 10%».

Για τον συγκεκριμένο σημειώνεται πως κατ’ εντολή ενός εκ των επιχειρησιακών αρχηγών «παρακρατούσε μέρος των αφαιρεθέντων για λογαριασμό τους, αναφέροντας στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ότι τελικώς η λεία ήταν σημαντικά κατώτερης αξίας… Σε περίπτωση απόσπασης τιμαλφών και παρακράτησης μέρους εξ αυτών για τον ίδιο, εν αγνοία των ανώτερων μελών της οργάνωσης, μεταβαίνει σε κοσμηματοπωλεία ή ενεχυροδανειστήρια όπου και τα πουλά αποκομίζοντας κέρδος…».

Ξέπλυμα με «στοίχημα»

Το παράνομο χρήμα όμως έπρεπε και να ξεπλυθεί. Ενας από τους πλέον προσφιλείς τρόπους των μελών της οργάνωσης ήταν μέσω στοιχηματικών εταιρειών με καταθέσεις μεγάλων ποσών σε λογαριασμούς. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο επτά από τα ουκ ολίγα μέλη της οργάνωσης που επέλεγαν αυτή τη μέθοδο είχαν καταθέσει σε τέτοιους λογαριασμούς κατά το διερευνώμενο διάστημα περίπου 500.000 ευρώ.

Αλλοι τρόποι νομιμοποίησης, όπως αναφέρεται στα κατηγορητήρια, ήταν:

α) Μέσω της χρήσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, ως επίσης την ανάληψη ή/και μεταφορά αυτών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, στη χρήση τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνταν στο όνομα τρίτων προσώπων.

β) Μέσω ανέγερσης και αγοράς ακινήτων (κατοικιών και οικοπέδων), η κυριότητα των οποίων περιήλθε είτε στο όνομά τους είτε στο όνομα συγγενικών τους προσώπων.

γ) Με αγορά οχημάτων.

δ) Με κατάθεση χρηματικών ποσών σε διάφορες αγορές συναλλάγματος και διαπραγμάτευσης νομισμάτων, με σκοπό το κέρδος από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών τους, το οποίο αναλάμβαναν εν συνεχεία διά της μετατροπής.

Στο… Περού!

Επιπλέον, από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών καταγράφηκαν συνομιλίες από τις οποίες προκύπτει ότι τα μέλη της οργάνωσης «επιδίδονταν σε αλόγιστη ανάλωση των εσόδων τους, προερχόμενων από την εγκληματική τους δραστηριότητα, ταξιδεύοντας συχνά σε χώρες του εξωτερικού και πραγματοποιώντας ανακαινίσεις στις κατοικίες τους». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αδελφός της αθλήτριας κατά το ερευνώμενο διάστημα ταξίδεψε σε Ιταλία, Μαγιόρκα και Περού.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γλύκας, συνήγορος υπεράσπισης στην υπόθεση, μιλά για μια ασύνδετη δικογραφία. «Ανέδειξε η ανάκριση ότι η έλλειψη σοβαρού προανακριτικού υλικού δεν οδηγεί και δεν πρέπει να οδηγεί σε άδικες προφυλακίσεις! Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός εντολέα μου ο οποίος κατηγορήθηκε για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση επειδή προσπάθησε να βρει δικηγόρο για έναν συγγενή του και ενός άλλου εντολέα μου που κατηγορήθηκε για τα ίδια αδικήματα που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους! Ασύνδετη δικογραφία χωρίς αρχή μέση και τέλος! Οι περισσότερες από τις κατηγορίες θα εκπέσουν και οι κατηγορούμενοι θα αθωωθούν», δήλωσε ο γνωστός δικηγόρος.

«Βλέπω τα πάντα»

Ο αρχηγός του κυκλώματος διάβαζε οικονομικές εφημερίδες ώστε να είναι ενήμερος για τα επιδόματα που έδινε η κυβέρνηση. Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες του

Μεθοδικότητα, καινοτομία και σύγχρονο «επιχειρηματικό» μάνατζμεντ. Αυτοί είναι οι χαρακτηρισμοί που αποτυπώνουν την εικόνα του 49χρονου Ρομά που ηγούταν του τεράστιου κυκλώματος κακοποιών που ξάφριζαν ηλικιωμένους με τηλεφωνικές απάτες. Ο φερόμενος ως αρχηγός της καλοστημένης εγκληματικής οργάνωσης θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους σε αυτό το είδος απάτης και για τον λόγο αυτόν είχε στήσει ένα πλήρες επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο, του οποίου τη λειτουργία -και μάλιστα σε 24ωρη βάση- θα ζήλευαν ακόμα και πολυεθνικές εταιρείες.

Ο ίδιος, σε καθημερινή βάση, διάβαζε οικονομικές εφημερίδες και ιστοσελίδες προκειμένου να ενημερώνεται για τις παροχές αλλά και για την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης ώστε να έχει πλήρη ενημέρωση. Στη συνέχεια σχεδίαζε τα σενάρια τα οποία θα παρουσίαζαν στα θύματά τους οι συνεργάτες του, με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα. Ετσι, οι απάτες δεν αφορούσαν μόνο «ελέγχους από τον ΔΕΔΔΗΕ» ή δήθεν τροχαία δυστυχήματα, όπως είχε επικρατήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αντιθέτως, ευκολόπιστοι πολίτες, κυρίως ηλικιωμένοι, άκουγαν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής τους γραμμής έναν «λογιστή» να τους εξηγεί ότι πρέπει να του δώσουν μετρητά και κοσμήματα ώστε να έχουν φοροαπαλλαγές… Ο 49χρονος είχε στήσει το στρατηγείο της οργάνωσης, με τρόπο αριστοτεχνικό, στον καταυλισμό Βλυχός στο Ζευγολατιό Κορίνθου, επιλέγοντας προσεκτικά την τοποθεσία.

Χαρακτηριστικός είναι ο τηλεφωνικός διάλογος που είχε με έναν από τους φυλακισμένους πρώην αρχηγούς παρόμοιων εγκληματικών οργανώσεων, ο οποίος μάλιστα θεωρείται ο μέντοράς του στην απάτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, ο 49χρονος ακούγεται να λέει στον φυλακισμένο: «Δεν το έστησα τυχαία εκεί. Εάν το έβαζα στα Μέγαρα δεν θα είχα έλεγχο στην περιοχή, έχει πολλά σπίτια. Θα μπορούσαν να μας αιφνιδιάσουν και να μας την πέσουν. Τώρα έχω άπλα… Βλέπω παντού και έχω βάλει παντού κάμερες. Βλέπω τα πάντα και στην παραμικρή κίνηση διώχνω τα παιδιά, εξαφανίζω τα κινητά και είμαστε καθαροί. Ας ψάχνουν μετά…».

Οι αστυνομικοί, μετά την παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων του αρχηγού, έστησαν την επιχείρησή τους προκειμένου να πιάσουν τους δράστες επ’ αυτοφώρω. Επιστρατεύτηκαν τα drones της ΕΛ.ΑΣ. ώστε να έχουν άμεση ενημέρωση για κάθε κίνηση στο κτίριο που είχε στηθεί το στρατηγείο της οργάνωσης, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί, ακόμα και της ΟΠΚΕ, είχαν πιάσει καίρια πόστα, περιμένοντας το σήμα για την επέμβαση.