Τηλεφωνικές απάτες: Μέλος του κυκλώματος «παγίδευσε» 10χρονο παιδί για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα – Οι δράστες γνώριζαν καλά τα «παράθυρα» του νόμου

Ούτε ιερό ούτε όσιο είχαν τα μέλη της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες, κάποια από τα οποία είχαν συλληφθεί ξανά, αλλά αφέθηκαν ελεύθερα και συνέχισαν τη δράση τους. Ένας από τους κακοποιούς, αρμενικής καταγωγής εκβίασε τηλεφωνικά μέχρι και 10χρονο παιδί, ώστε να του παραδώσει χρήματα και κοσμήματα που υπήρχαν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι λεπτομέρειες της δράσης τους είναι πραγματικά ανατριχιαστικές, καθώς άνθρωποι κατέληξαν ακόμη και στο νοσοκομείο με έμφραγμα, ενώ κάποιοι παρακολουθούνται ακόμα από ψυχολόγο. Ουσιαστικά «βιάστηκε» η ζωή τους έπειτα από αυτή την δράση.

Η περίπτωση του 10χρονου

Στην περίπτωση του 10χρονου, το παιδί έμεινε για μόλις 10 λεπτά μόνο του στο σπίτι. Προφανώς παρακολουθούνταν και του τηλεφώνησαν, λέγοντάς του ότι η μητέρα του χρωστάει χρήματα. Τότε, το παιδί υπέκυψε. Ο άνθρωπος αυτός στη συνέχεια συνελήφθη, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος. Στη συνέχεια συνελήφθη εκ νέου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες. Τα μέλη του κυκλώματος ήξεραν καλά τα μεγάλα και μικρά «παράθυρα» του νόμου, ώστε να μειώνουν τις ποινές τους.

Η καθηλωτική περιγραφή της μητέρας του 10χρονου

«Σαν να με μαγάρισαν αισθάνθηκα και πλέον φοβάμαι. Κοιτάω την κουρτίνα μην είναι κανένας απέξω. Παρακολουθούμαστε απο ψυχολόγο» τόνισε αρχικά μητέρα του παιδιού. Ο Αρμένιος κακοποιός, μέλος του κυκλώματος των Ρομά που έκαναν τηλεφωνικές απάτες είχε παρακολουθήσει, όπως φαίνεται, τις κινήσεις της οικογένειας στο Ναύπλιο.

Ένα απόγευμα, όταν η μητέρα ήταν στο γραφείο της, ο πατέρας συνόδευσε για 10 λεπτά την κόρη του σε δραστηριότητα και στο σπίτι είχε μείνει μόνος ο 10χρονος γιος της οικογένειας, συνέβη το συμβάν. «Με το που έφυγε ο σύζυγος, χτύπησε το σταθερό, διότι έχω και εσωτερική κάμερα μέσα στο σπίτι, ο γιος μου πίστευε ότι είναι ο μπαμπάς. Του λέει ”έλα ρε μπαμπά είμαι τουαλέτα τι θες”. Του λέει ΄”έλα αγόρι μου, δεν είμαι ο μπαμπάς, σε παίρνω γιατί η μαμά σου έχει μπλέξει πολύ άσχημα. Μου είπε να σε πάρω τηλέφωνο γιατί δεν μπορεί αυτή. Μου χρωστάει κάποια λεφτά”. Και μάλιστα σαν κίνητρό του είπε ”η μαμά σου μου είπε ότι τα λεφτά τα έχει στο συρτάρι, δίπολα εκεί στο τραπεζάκι”», συμπλήρωσε η μητέρα.

«Δεν γνωρίζουμε ούτε πού βρήκε τη διεύθυνση, ούτε πού βρήκε το τηλέφωνο»

Πανικόβλητο το μικρό αγόρι έβαλε τα κλάματα, ενώ ο κακοποιός του ασκούσε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογική βία. Η μητέρα, συνέχισε λέγοντας ότι: «Ο γιος μου ταράχτηκε και άρχισε να κλαίει. Του λέει ”θέλω να μαζέψεις ό,τι χρυσαφικά υπάρχουν στο σπίτι και τα λεφτά από το συρτάρι και ό,τι λεφτά αλλού έχετε και να μου τα δώσεις στο μπαλκόνι. Μένω σε υπερυψωμένο ισόγειο με 4 σκαλιά, όπου με το που ανέβεις τα σκαλιά είναι το μπαλκόνι μου. Του λέει ” μη κλείσεις το ακουστικό, να σε ακούω ότι ψάχνεις”».

Μέσα σε 10 λεπτά έγιναν όλα, σαν να είχε χρονομετρηθεί η επιστροφή του πατέρα. «Πήγε λοιπόν ο γιος μου, μέσα σε 2-3 λεπτά ό,τι βρήκε, φοβούμενος ότι αφορά τη μαμά του, τα έβαλε σε ένα σακουλάκι και όντως ο κλέφτης ήταν στο μπαλκόνι μου. Δεν γνωρίζουμε ούτε πού βρήκε τη διεύθυνση, ούτε πού βρήκε το τηλέφωνο. Ο ”κύριος” πιάστηκε την άλλη μέρα το απόγευμα. Εγώ έχασα 20 χρόνια από τη ζωή μου εκείνη την ημέρα», κατέληξε η μητέρα του 10χρονου.

Από την μεριά του, ο πατέρας του παιδιού δήλωσε: «Τώρα ό,τι πράγματα, δεν με απασχολεί. Δεν έγινε κάτι στο παιδί. Φανταστείτε ότι 2 λεπτά πριν, δηλαδή αν τον έβλεπα στο μπαλκόνι, μπορεί να τον σκότωνα με το αυτοκίνητο».

Γνώριζαν τον νόμο τα μέλη του κυκλώματος

Πολλοί από τους κατηγορούμενους είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ΑΝΤ1. Γνώριζαν, ωστόσο, ότι αν αποζημιώσουν τα θύματά τους, η ποινική τους μεταχείριση γίνεται ευνοϊκότερη, πράγμα που φαίνεται και από τον παρακάτω διάλογο, μεταξύ των μελών του κυκλώματος.

Μέλος κυκλώματος Α: Θα δείξουμε και το χαρτί, ότι έχουμε αποζημίωση και τελείωσε.

Μέλος κυκλώματος Β: Ε, γιατί μετά από μόνο του. Δεν ψάχνονται πολύ ε;

Μέλος κυκλώματος Β: Ε, γιατί μετά από μόνο του. Δεν ψάχνονται πολύ ε; Μέλος κυκλώματος Α: Έχει αλλάξει ο νόμος. Παλιά αθωωνόσουν. Έδινες τα πράγματα πίσω, απλά. Δηλαδή τώρα τι; Άμα το κάνουμε εμείς, θα τους δώσουν πχ. 2 χαρτιά με αναστολή.

Υπενθυμίζεται από τους 44 συλληφθέντες των τηλεφωνικών απατών που έχει πολλά περισσότερα μέλη, προφυλακίστηκαν οι 14. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η εμπλοκή της αθλήτριας και του αδελφού της

Η 37χρονη αθλήτρια, κατηγορούμενη για την εμπλοκή της στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, φέρεται να βοηθούσε τον αδελφό της στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Στον 32χρονο αποδίδεται ο ρόλος του «εισπράκτορα».

«Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Η όποια συνομιλία που είχα ήταν συνομιλία με τον αδερφό μου στο πλαίσιο της καθημερινότητας. Υπάρχουν στοιχεία που θα αποδείξουν το νόμιμο της κατοχής των χρημάτων στην οικία μου και δεν πέρασαν χρήματα στην Ελλάδα στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς», φέρεται να δήλωσε η αθλήτρια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η πρωταθλήτρια, γνωστή από το χώρο της ενόργανης γυμναστικής και από τη συμμετοχή της στους ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. «Πείσαμε και τον εισαγγελέα και την κυρία ανακρίτρια ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την υπόθεση…. Είναι ένα ράκος θέλει να γυρίσει στο παιδί της», δήλωσε ο δικηγόρος της, Όθωνας Δημοσθένους.

Υπενθυμίζεται ότι η αθλήτρια εντοπίστηκε από συνομιλίες που είχε με τον αδελφό της.

Αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

Αδερφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

Αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδερφός αθλήτρια: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Στη Λατινική Αμερική κρύβεται ο αδελφός της

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 32χρονος αδελφός της κρύβεται σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Μέσα σε 2,5 χρόνια οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φούσκωσαν κατά 140.000 ευρώ. Ο 32χρονος που δηλώνει δάσκαλος τένις φέρεται να σχεδίαζε να ιδρύσει εταιρίες στο εξωτερικό ώστε να ξεπλένει χρήματα μέσω αγοράς πολυτελών οχημάτων, αλλά και του τζόγου. Θύματα του κυκλώματος αναγνώρισαν τον 32χρονο ως μέλος της οργάνωσης.

Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος απολογήθηκαν την Τρίτη, με τον πρώτο να φυλακίζεται και τον δεύτερο να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το κύκλωμα είχε εκτεταμένη δράση και σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών αρχών είναι από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν εξιχνιαστεί.

Οι κατηγορούμενοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στους οποίους παρίσταναν διάφορα επαγγέλματα όπως λογιστές, νομικούς συμβούλους, αστυνομικούς και άλλα, με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχία και πεδίο δράσης σε ολόκληρη την χώρα, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 έως σήμερα, ενώ η λεία φαίνεται να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.