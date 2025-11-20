Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα 13 μονάδων στη ΝΔ – Ανεβάζουν τα ποσοστά τους Τσίπρας και Σαμαράς

Πρώτη έρχεται η ΝΔ με 13 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, σε δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ προηγείται με 24,5%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 11,5%. Η Ελληνική Λύση λαμβάνει 8%, η Πλεύση Ελευθερίας 7%, το ΚΚΕ 7% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 5,5%. Η Φωνή Λογικής και το Μέρα25 συγκεντρώνουν από 3%.

Ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, δείχνουν να ανεβάζουν τα ποσοστά τους σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse.

Σε ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα το 14% των πολιτών απαντά «θετικά» και το 10% «με ενδιαφέρον». «Ουδέτερα» απάντησε το 12%, «αδιάφορα» το 24% και «αρνητικά» το 34%.

Για το ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά το 6% απαντά ότι θα το αντιμετώπιζε «θετικά» και το 10% «με ενδιαφέρον». Το 16% δηλώνει «ουδέτερα», το 29% «αδιάφορα» και το 32% «αρνητικά».