Ουκρανοί αξιωματούχοι: «Παράλογο» και «μη ρεαλιστικό» το σχέδιο Τραμπ για ειρήνευση – Σε εξέλιξη η ενημέρωση στον Λευκό Οίκο

Ενημέρωση για την νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ που παραδόθηκε την Πέμπτη στην Ουκρανία κάνει αυτή την ώρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ωστόσο στο Κίεβο, Ουκρανοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «παράλογη» και «μη ρεαλιστική πρόταση».

Η πρόταση συντάχθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ και φέρεται να προβλέπει την παραχώρηση της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και τον περιορισμό του μεγέθους του στρατού της χώρας, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με έναν δυτικό αξιωματούχο που είναι εξοικειωμένος με τις ιδέες που συζητούνται, όπως μεταδίδει το CNN.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας και ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτήσει παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο από την Ουκρανία.

Ορισμένα από τα σημεία που κυκλοφορούν τώρα – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που φαίνεται να ευνοούν τις απαιτήσεις της Μόσχας – δεν είναι τελικά, δήλωσαν αξιωματούχοι, και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξελιχθούν.

Το σχέδιο 28 σημείων, το οποίο έχει εξετάσει και υποστηρίζει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είναι η τελευταία προσπάθεια του Λευκού Οίκου να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ορισμένες από τις διατάξεις της πρότασης – συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών παραχωρήσεων σε περιοχές που δεν ελέγχονται επί του παρόντος από τη Ρωσία – είχαν προηγουμένως απορριφθεί από τους Ουκρανούς. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν μια νέα ευκαιρία για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού και πολλά από τα σημεία του δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Το CNN δεν έχει εξετάσει την πρόταση.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές από την πρώτη μέρα ότι επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και έχει εκφράσει την απογοήτευσή του προς τις δύο πλευρές για την άρνησή τους να δεσμευτούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ. «Ωστόσο, ο Πρόεδρος και η ομάδα του δεν εγκαταλείπουν ποτέ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται πάνω σε ένα λεπτομερές και αποδεκτό από τις δύο πλευρές σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τη δημιουργία μιας βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε αργά την Τετάρτη ότι το έγγραφο ήταν μια «λίστα πιθανών ιδεών» και όχι μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Οι αντιδράσεις στο Κίεβο

Στο Κίεβο, όπου ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ παρουσίασαν το σχέδιο στους Ουκρανούς, κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η νέα ειρηνευτική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απορρίπτεται ως «απολύτως παράλογη» και απαράδεκτη. Οι πληροφορίες του Guardian έρχονται καθώς είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του αμερικανικού στρατού.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν «προκλητική» και είχε ως στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλάει αυτή την ώρα σε ένα βήμα πλαισιωμένο από σημαίες της Ουκρανίας . «Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας. Οι ίδιος χαρακτήρισε τον Ντμίτριεφ ως «ανώνυμο πρόσωπο».

Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Sergiy Kyslytsya, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «μη ρεαλιστική». Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική επιχείρηση ενημέρωσης σοβιετικού τύπου, με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η εκτενής πρόταση 28 σημείων μοιάζει πολύ με τα αιτήματα που διατύπωσε η Μόσχα αμέσως μετά την πλήρη εισβολή της, στις αρχές του 2022. Το Κίεβο δεν κλήθηκε να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις για την σύνταξη της πρότασης. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι έμαθαν για το σχέδιο μόνο όταν άνοιξαν τις ειδήσεις, αναφέρει ο Guardian.

Το σχέδιο προβλέπει την παραχώρηση από την Ουκρανία στη Ρωσία του βόρειου τμήματος της περιοχής του Ντονμπάς, το οποίο ελέγχει, καθώς και τη μείωση του μεγέθους του στρατού της κατά το ήμισυ. Η Ουκρανία θα αναγκαστεί επίσης να παραδώσει τα όπλα μακράς εμβέλειας που χρησιμοποιεί για να χτυπά στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας.