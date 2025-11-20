Βεντέτα στα Βορίζια: «Ατυχείς» οι χαρακτηρισμοί περί «εγκληματικής οργάνωσης», λέει η οικογένεια Φραγκιαδάκη

«Ατυχείς» και «άδικους» χαρακτηρίζει η οικογένεια της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, τους χαρακτηρισμούς περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σε δήλωση μέσω του συνηγόρου τους, τα παιδιά και η μητέρα της 56χρονης τονίζουν ότι είναι πρόθυμοι «να εισφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάδειξη της αλήθειας και της διελεύκανσης των πραγματικών περιστατικών του συμβάντος, καθώς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την αλήθεια, αντιθέτως αυτή και μόνη αποκαλύπτει ξεκάθαρα το πλαίσιο εντός του οποίου ενήργησαν αμυνόμενοι εγκληματικής επίθεσης και απειλής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη».

Η δήλωση του συνηγόρου της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Αναλυτικά, ο συνήγορος των παιδιών και της μητέρας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Απόστολος Η. Πόντας, αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή κάποιες ατυχώς συμπεριληπτικές δηλώσεις και άτυπους συμψηφισμούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τις τελευταίες ειδικά ημέρες, ως συνήγορος της οικογένειας της δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Α) Σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμεθα τους χαρακτηρισμούς της «εγκληματικής οργάνωσης» ή της εξομοίωσής μας με ανθρώπους καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα παραβατικούς και υπερβαίνοντες την έννομη τάξη. Κανένα από τα μέλη της οικογένειάς μας τα οποία φέρονται εμπλεκόμενα στο αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στα Βορίζια της Κρήτης, δεν έχει επιδείξει κατά το παρελθόν συμπεριφορά που να συνάδει με τον χαρακτηρισμό του καθ’ έξη εγκληματία ή του συμμετέχοντος σε εγκληματική οργάνωση. Επομένως είναι ατυχείς οι ως άνω αδίκως συμψηφιστικοί χαρακτηρισμοί, και ειδικά για τους εντολείς μου, που είναι τα παιδιά και η μητέρα της αδίκως δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι άδικοι και επιβαρύνουν την απώλειά τους.

Β) Οι εντολείς μου είναι πρόθυμοι να εισφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάδειξη της αλήθειας και της διελεύκανσης των πραγματικών περιστατικών του συμβάντος, καθώς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την αλήθεια, αντιθέτως αυτή και μόνη αποκαλύπτει ξεκάθαρα το πλαίσιο εντός του οποίου ενήργησαν αμυνόμενοι εγκληματικής επίθεσης και απειλής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Ως εκ τούτου τις κρίσιμες αυτές στιγμές θα ήταν ορθότερο οι άδικοι χαρακτηρισμοί και οι αναίτιοι συμψηφισμοί, να μην αποτελούν την πρώτη επιλογή του δημόσιου διαλόγου και να αφεθούν οι Αρχές να διεκπεραιώσουν το έργο τους ανεμπόδιστα και εις βάθος.

Μετά τιμής,

Απόστολος Η. Πόντας

Δικηγόρος Αθηνών, Παρ’ Αρείω Πάγω».