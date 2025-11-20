Νέα Δημοκρατία: Πάνω από 122.000 οι εγγραφές για τις εσωκομματικές εκλογές την Κυριακή – Συνεδρίασε η ΚΕΦΕ

Ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής, 23 Νοεμβρίου, συνεδρίασε σήμερα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) της Νέας Δημοκρατίας.

Οι εσωκομματικές εκλογές θα αναδείξουν τους Προέδρους και τα Συμβούλια των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, καθώς και τους Συνέδρους για το προσεχές Συνέδριο του κόμματος.

«Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων ήταν εντυπωσιακή. 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών. Ο αριθμός αυτός πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το κόμμα με την -αναλογικά- ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων», ανέφερε σε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία.

Και συνέχισε: «Και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται πως η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων».

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

«Αξιοσημείωτα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι», σημείωσε η Νέα Δημοκρατία.

«Τέλος, από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις, ήδη εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekloges.nd.gr/vote/, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να πληροφορηθούν πού ψηφίζουν, ενώ στη διεύθυνση ekloges.nd.gr/eklogika-kentra/ μπορείτε να δείτε τα εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα», κατέληξε η Νέα Δημοκρατία.

