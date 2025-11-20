Βραζιλία: Φωτιά στην αίθουσα των συνομιλιών του ΟΗΕ για το κλίμα, στο Μπελέμ – Εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις

Οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα COP30 έχουν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στο χώρο διεξαγωγής τους στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όπως μεταδίδει το BBC.

Δημοσιογράφοι του BBC είδαν φλόγες και καπνό στην περιοχή του περιπτέρου πριν βγουν βιαστικά έξω. Δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

⚠️ Important A large fire is currently burning at the BlueZone in Belém. The space is hosting negotiators from the countries participating in COP-30. Preliminary information indicates that the fire started due to a short circuit, and firefighters have already arrived https://t.co/NN70oUycUZ pic.twitter.com/QMTC1v8MYu — Open News© (@OpenNewNews) November 20, 2025

Μια γυναίκα μεταφέρθηκε με αναπηρικό καροτσάκι, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό είχε σχέση με την πυρκαγιά.

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων μελών αντιπροσωπειών από όλο τον κόσμο.