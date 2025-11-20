Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Στη φυλακή οι 4 κατηγορούμενοι -«Δεν έχω καμία σχέση, ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο 37χρονος

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Της Άννας Κανδύλη

Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία με τον 37χρονο, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση, να υποστηρίζει ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια, ενώ ισχυρίστηκε πως «δεν έχω καμία σχέση με την ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλού τους δράστες».

Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.