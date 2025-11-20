Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είχα καλύτερη παραγωγή στη ζωή μου – Νόμιζα ότι είχα, μέχρι που γνώρισα εσάς»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Μία έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καινούργιου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της την Πέμπτη (20/11). Η παρουσιάστρια, η οποία σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, πηγαίνοντας να κάτσει στην πολυθρόνα της, για να περάσει στη στήλη των ζωδίων που έχουν στη «Super Κατερίνα», βρήκε μία σοκολάτα την οποία είχαν αφήσει για εκείνη από την παραγωγή.

Βλέποντας την σοκολάτα, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει φέτος την εκπομπή της, τονίζοντας ότι “δεν είχα καλύτερη παραγωγή στη ζωή μου”.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» ανέφερε πως: «Πόσο υπέροχη παραγωγή έχουμε. Αλήθεια παιδιά είστε φανταστικοί. Γιάννη μου, χαίρομαι ειλικρινά…

Θα το πω ειλικρινά, δεν είχα καλύτερη παραγωγή στη ζωή μου. Νόμιζα ότι είχα, μέχρι που γνώρισα εσάς. Τόσο καλούς ανθρώπους να με φροντίζουν και να με προσέχουν. Είστε όλοι υπέροχοι! Είναι καλοί άνθρωποι και ευγενικοί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ξέσπασε σε κλάματα η Βικτώρια Καρύδα: «Διαλύθηκα, σταμάτησα να τρώω, έχασα 9 κιλά σε μία εβδομάδα»

Για την απώλεια της μητέρας της αλλά και τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή μίλησε μετ...
11:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Φωτεινή Ντεμίρη: «Είναι πολύ σημαντικό όταν σου συμβαίνει κάτι δύσκολο, να μπορείς να το αποδέχεσαι»

Η Φωτεινή Ντεμίρη παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» με τον Κρατερό ...
10:40 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γλυκερία: «Ενώ τραγουδούσα, πληροφορήθηκα ότι πέθανε ο πατέρας μου – Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου»

Η Γλυκερία μίλησε για τη δύσκολη στιγμή πάνω στη σκηνή που ενημερώθηκε ότι πέθανε ο πατέρας τη...
10:21 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Ασλανίδου: Στο παρελθόν έχω οδηγήσει και εγώ με 1-2 ποτά – Καλύτερα να με έπιαναν τότε

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε η Μελ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα