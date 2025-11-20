Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είχα καλύτερη παραγωγή στη ζωή μου – Νόμιζα ότι είχα, μέχρι που γνώρισα εσάς»

Μία έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καινούργιου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της την Πέμπτη (20/11). Η παρουσιάστρια, η οποία σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, πηγαίνοντας να κάτσει στην πολυθρόνα της, για να περάσει στη στήλη των ζωδίων που έχουν στη «Super Κατερίνα», βρήκε μία σοκολάτα την οποία είχαν αφήσει για εκείνη από την παραγωγή.

Βλέποντας την σοκολάτα, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει φέτος την εκπομπή της, τονίζοντας ότι “δεν είχα καλύτερη παραγωγή στη ζωή μου”.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» ανέφερε πως: «Πόσο υπέροχη παραγωγή έχουμε. Αλήθεια παιδιά είστε φανταστικοί. Γιάννη μου, χαίρομαι ειλικρινά…

Θα το πω ειλικρινά, δεν είχα καλύτερη παραγωγή στη ζωή μου. Νόμιζα ότι είχα, μέχρι που γνώρισα εσάς. Τόσο καλούς ανθρώπους να με φροντίζουν και να με προσέχουν. Είστε όλοι υπέροχοι! Είναι καλοί άνθρωποι και ευγενικοί».