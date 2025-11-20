Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε εκπαιδευτικός για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση, με τριετή αναστολή, διότι κατείχε αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ομόφωνα ένοχο, αναγνωρίζοντας δύο ελαφρυντικά.

Ο 59χρονος εκπαιδευτικός είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, ύστερα από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Νιώθω βαθιά οδύνη και ντροπή»

Απολογούμενος ενώπιον των δικαστών ανέφερε, ότι την περίοδο της πανδημίας άρχισε να «κατεβάζει» μανιωδώς χιλιάδες αρχεία μέσω δωρεάν προγράμματος ανταλλαγής αρχείων. «Κατέβαζα ταινίες, έργα ζωγράφων, μουσικές συνθέσεις» είπε, όμως, ανάμεσα στα αρχεία όπως ανέφερε  παρεισέφρησε εν αγνοία του και το επίμαχο υλικό. Ο ίδιος μίλησε για 1081 αρχεία, από τα οποία τουλάχιστον είκοσι είχαν ενδείξεις ανηλικότητας.

«Δεν είμαι καθηγητής Πληροφορικής βρήκα ένα εργαλείο ελεύθερο για τους χρήστες του Διαδικτύου και το χρησιμοποίησα άναρχα κι ανεξέλεγκτα», πρόσθεσε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως νιώθει βαθιά οδύνη και ντροπή, διότι βρέθηκε κατηγορούμενος για ένα αδίκημα τόσο βαρύ, αποτρόπαιο και απάνθρωπο.

