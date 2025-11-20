Δημοσκόπηση MRB: Στο 22% η Νέα Δημοκρατία, στο 10,2% το ΠΑΣΟΚ – «Αγκάθι» η ακρίβεια, τι πιστεύουν οι πολίτες για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Προβάδισμα σχεδόν 12 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 22% έναντι 10,2% του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 3,6%, η Νίκη με 2,3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8% και η Νέα Αριστερά με ποσοστό 1,5%. Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, συγκεντρώνοντας ποσοστό 23,1%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%. «Κανένας» απαντά το 30,6% των ερωτηθέντων.

Το 68,1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών.

Η ακρίβεια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με ποσοστό 55,9%. Ακολουθούν το ύψος των εισοδημάτων με 22,9% και η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου με 21%.

«Μάλλον αρνητικά» και «σίγουρα αρνητικά» κρίνει το 82,2% των ερωτηθέντων τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το 78,6% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις.

Σε ό,τι αφορά στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ, το 77,4% τους κρίνει μάλλον και σίγουρα αρνητικά.