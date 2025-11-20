Δημοσκόπηση MRB: Στο 22% η Νέα Δημοκρατία, στο 10,2% το ΠΑΣΟΚ – «Αγκάθι» η ακρίβεια, τι πιστεύουν οι πολίτες για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

εκλογές 2023 κάλπη

Προβάδισμα σχεδόν 12 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 22% έναντι 10,2% του ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7%, το ΚΚΕ με 6,6%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 3,6%, η Νίκη με 2,3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8% και η Νέα Αριστερά με ποσοστό 1,5%. Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, συγκεντρώνοντας ποσοστό 23,1%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%. «Κανένας» απαντά το 30,6% των ερωτηθέντων.

Το 68,1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών.

Η ακρίβεια βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με ποσοστό 55,9%. Ακολουθούν το ύψος των εισοδημάτων με 22,9% και η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου με 21%.

«Μάλλον αρνητικά» και «σίγουρα αρνητικά» κρίνει το 82,2% των ερωτηθέντων τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το 78,6% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις.

Σε ό,τι αφορά στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ, το 77,4% τους κρίνει μάλλον και σίγουρα αρνητικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
14:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Όσα ξέχασε να πει ο κ. Παπασταύρου – Αυτά για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιος είναι ο αδαής και συκοφάντης

«Ο κ. Παπασταύρου επέλεξε να επιτεθεί σήμερα στον Σωκράτη Φάμελλο διαστρεβλώνοντας πλήρως χθεσ...
14:18 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον με καταιγίδες, η Ελλάδα δυναμώνει και μετράει η γνώμη της – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και δημοσκοπήσεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντ...
14:06 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει το αδιανόητο, να κατατάσσεται στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη

«Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες, τα στελέχη που φρουρού...
13:29 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καβγάς on air Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Λες ψέματα» – «Να μου πείτε τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω»

Καβγάς  ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα