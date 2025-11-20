Τραμπ: Κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για «στάση» και τους απειλεί με εκτέλεση – «Είναι σιχαμερή η απειλή του»

Η «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμέσως μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά έξι Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου που κάλεσαν τις ένοπλες δυνάμεις σε πολιτική ανυπακοή στις εντολές της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε πρωτύτερη ανάρτησή του ο Τραμπ αποκάλεσε αυτούς τους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές «προδότες» επειδή προέτρεψαν δημόσια στρατιωτικούς και αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να αρνηθούν «παράνομες εντολές» από την κυβέρνησή του.

«Αυτό είναι πραγματικά κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του, το Truth Social, σχολιάζοντας ένα άρθρο σχετικά με την κλήση που έκαναν στο X έξι Δημοκρατικά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, εκ των οποίων όλα είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών.

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!! ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ;;» διερωτήθηκε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Στο βίντεό τους που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού».

«Σήμερα, οι απειλές για το Σύνταγμά μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ στην πατρίδα μας», δήλωσαν τα μέλη του Κογκρέσου, στους οποίους περιλαμβάνονται ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, πρώην μέλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και αστροναύτης της NASA, και η γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν, η οποία υπηρέτησε για τη CIA στο Ιράκ.

«Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές», προέτρεψαν.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές δεν διευκρίνισαν στο βίντεό τους σε ποιες διαταγές αναφέρονταν, αλλά ο Τραμπ και ο πιστός σύμμαχός του στο Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έχουν επικριθεί για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες και της Ουάσινγκτον, παρά τις αντιθέσεις των τοπικών αρχών.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πραγματοποιήσει περίπου 20 επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον πλοίων που κατηγορούν -χωρίς να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο- ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 83 θανάτους.

Η οργή των Δημοκρατικών

Το Δημοκρατικό Κόμμα απάντησε καταδικάζοντας ως «σιχαμερή» την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή θανατικής ποινής κατά των Δημοκρατικών βουλευτών και γερουσιαστών, οι οποίοι κάλεσαν δημόσια τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές».

«Ο Τραμπ μόλις ζήτησε θανατική ποινή για Δημοκρατικούς εκλεγμένους αξιωματούχους. Απολύτως σιχαμερό», τόνισε το Δημοκρατικό Κόμμα με ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του κόμματος στο X.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασαν επίσης τη «βίαιη και εμπρηστική ρητορική» του προέδρου των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.