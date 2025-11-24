Έρχεται νέος «κόφτης» στα Airbnb – Στο μικροσκόπιο 8 έως 10 περιοχές της Αθήνας

Ένα νέο πιο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο να περιορίσει την επιδείνωση του στεγαστικού προβλήματος σε περιοχές όπου η τουριστική ανάπτυξη έχει εκτοξεύσει τις τιμές, ενώ έχει εξαφανίσει από την αγορά τις οικίες που μπορούν να ενοικιαστούν για μακροχρόνια περίοδο. Ήδη έχει αποφασιστεί η παράταση, έως το τέλος του 2026, της απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Αθηναίων, όμως το κυβερνητικό σχέδιο δεν σταματά εκεί.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για επέκταση αντίστοιχων περιορισμών και σε άλλες περιοχές τόσο της Αθήνας όσο και της υπόλοιπης χώρας, όπου τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση τείνει να γίνει μη διαχειρίσιμη. Παράλληλα για τα κράτη της Ε.Ε. πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις -με βάση τον κανονισμό «Regulation»– έως τον προσεχή Μάιο. Ο κανονισμός εισάγει ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη συλλογή, επαλήθευση και κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων στις αρμόδιες Αρχές (διανυκτερεύσεις, διευθύνσεις, hosts), μηνιαία ή τριμηνιαία, δημιουργία ενιαίου ψηφιακού σημείου σε κάθε κράτος-μέλος για λήψη και ανάλυση αυτών των δεδομένων αλλά και δυνατότητα σε δήμους και κράτη να χρησιμοποιούν τα στοιχεία για έλεγχο, φορολογία και τοπικές ρυθμίσεις.

Ο κανονισμός «Regulation» επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λάβουν ειδικότερες αποφάσεις, αφού δεν θεσπίζει πανευρωπαϊκά «ημερολογιακά όρια» που θα καθορίζουν τον αριθμό των ημερών που θα μπορεί να μισθώνεται ως βραχυχρόνια μια κατοικία και δεν ορίζει σε ποιες περιοχές πρέπει να απαγορεύονται νέες άδειες ή να επιβάλλονται ποσοστώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων – αυτές οι αποφάσεις θα παραμένουν στο επίπεδο των κρατών-μελών ή των δήμων.

Οι νέοι περιορισμοί, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το 2026, θα βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ποσοστό των κατοικιών που διατίθενται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, η εξέλιξη των ενοικίων τα τελευταία χρόνια και οι ανάγκες στέγασης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων. Η κυβέρνηση επιδιώκει να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην αξιοποίηση του τουρισμού ως πηγής εισοδήματος και στη διασφάλιση ότι οι πόλεις και τα νησιά θα παραμένουν κατοικήσιμα για όσους ζουν και εργάζονται εκεί όλο τον χρόνο.

Περιορισμοί

Παρότι η τελική λίστα των περιοχών δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», αρμόδια στελέχη εξετάζουν συστηματικά την αναλογία βραχυχρόνιων προς μακροχρόνιες μισθώσεις, αλλά και το εύρος των κοινωνικών και οικονομικών παρενεργειών. Στόχος είναι να εντοπιστούν εκείνες οι ζώνες όπου το φαινόμενο έχει πάρει τέτοια έκταση, ώστε να απειλεί ευθέως τη δυνατότητα των πολιτών να βρουν προσιτή κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο έχουν τεθεί άλλες οκτώ με 10 περιοχές της Αθήνας αλλά και δήμοι της περιφέρειας.

Μεταξύ των περιοχών που εξετάζονται για ένταξη σε ένα καθεστώς αυστηρότερων κανόνων είναι νέες γειτονιές της Αθήνας -εκτός από τα τρία πρώτα διαμερίσματα- αλλά και περιοχές στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη. Σε όλες αυτές τις περιοχές η τουριστική ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να στρέφονται μαζικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή μακροχρόνια μίσθωση. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μια στεγαστική «ασφυξία» για τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν μόνιμα εκεί.

Στη Θεσσαλονίκη οι καταχωρίσεις σε πλατφόρμες τύπου Airbnb αυξάνονται με ιδιαίτερα γοργό ρυθμό. Η δυναμική αυτή περιορίζει όλο και περισσότερο τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση, ειδικά σε κεντρικές ή τουριστικά ελκυστικές περιοχές. Νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές και οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αγορά που ζητά εξωπραγματικά ποσά για διαμερίσματα μέσης ή ακόμη και χαμηλής ποιότητας.

Στα Χανιά, οι τοπικές Αρχές έχουν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Δήμος και φορείς της περιοχής ζητούν άμεσα περιοριστικά μέτρα, επισημαίνοντας ότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων απειλεί όχι μόνο τη δυνατότητα στέγασης των μόνιμων κατοίκων, αλλά και τη βιωσιμότητα της ίδιας της τοπικής οικονομίας. Όταν εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε λογική τιμή, δυσκολεύονται να παραμείνουν στην περιοχή, με κίνδυνο να δημιουργηθούν ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους κλάδους.