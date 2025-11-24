Τόκιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Τουλάχιστον 1 νεκρός και 10 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Τόκιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Τουλάχιστον 1 νεκρός και 10 τραυματίες
Πηγή: Japan Times

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο στο Τόκιο, με τον οδηγό να προσπαθεί να διαφύγει με τα πόδια πριν συλληφθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο χτύπησε περίπου 12 άτομα στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, με τον οδηγό να προσπαθεί να διαφύγει πεζός, σύμφωνα με το NHK.


Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος πλέον βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανή εγκατάλειψη θύματος έπειτα από τροχαίο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προ...
15:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό...
15:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Jimmy Cliff: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ρέγκε τραγουδιστής και «πολιτιστικό σύμβολο» της Τζαμάικα

Ο θρυλικός τραγουδιστής και ηθοποιός Jimmy Cliff, γνωστός για τη συνεισφορά του στη διάδοση τη...
14:11 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αναμένει να δει την εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – «Δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα