Τόκιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Τουλάχιστον 1 νεκρός και 10 τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κόσμο στο Τόκιο, με τον οδηγό να προσπαθεί να διαφύγει με τα πόδια πριν συλληφθεί.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο χτύπησε περίπου 12 άτομα στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, με τον οδηγό να προσπαθεί να διαφύγει πεζός, σύμφωνα με το NHK.
A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously.
The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4
— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 24, 2025
A car rammed into pedestrians in Tokyo’s Adachi Ward in Japan on Monday, leaving two people without vital signs and injuring 11 others. Police are investigating the incident as a hit-and-run involving a stolen vehicle. #accident
Pics via CFP pic.twitter.com/Me8ub7nlgt
— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) November 24, 2025
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος πλέον βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανή εγκατάλειψη θύματος έπειτα από τροχαίο.
At least one dead and 10 injured as car ploughs into crowd and ‘driver flees’https://t.co/qoyvQ2w4UU pic.twitter.com/oHmUiYkFQs
— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 24, 2025