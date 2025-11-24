Θάνατος 2χρονης στο Ηράκλειο: Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών – Μεταφέρθηκε μελανιασμένη στο νοσοκομείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θάνατος 2χρονης στο Ηράκλειο: Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών – Μεταφέρθηκε μελανιασμένη στο νοσοκομείο
Jon Tyson / Unsplash

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο χθες (23/11), οπότε και μεταφέρθηκε η 2χρονη Εφραιμία από την Τυλίσο, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας σε ανείπωτο πένθος την οικογένειά της.

Πληροφορίες του Creta24 αναφέρουν πως το μικρό παιδάκι, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο νοσοκομείο μελανιασμένο. Οι γιατροί έπεσαν από πάνω του, προσπαθώντας για αρκετή ώρα να το επαναφέρουν στη ζωή κάνοντας του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η μικρή Εφραιμία, δεν κατάφερε να επανέλθει. Όταν οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια του παιδιού για τον πρόωρο θάνατο της μικρής, στο Βενιζέλειο υπήρξαν στιγμές αρχαίας τραγωδίας.

Σύμφωνα με το ίδιο τοπικό μέσο, πληροφορίες τόσο από το νοσοκομείο, όσο και από την αστυνομία, αναφέρουν πως η μικρή Εφραιμία αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και είχε υποβληθεί σε δύο καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Η οικογένεια που έχει άλλα δύο παιδιά, δεν μπορεί να πιστέψει πως έχασε από τη μια στιγμή στην άλλη το μικρό αγγελούδι της.

Η κηδεία του της Εφραιμίας θα τελεστεί στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3.00 μ.μ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Η πτώση του Ίκαρου: Αλεξιπτωτιστής φωτογραφίζεται να διασχίζει τον Ήλιο σε εντυπωσιακό αστροφωτογραφικό καρέ

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones
περισσότερα
15:55 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μενίδι: Έξι συλλήψεις για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο – Οι πέντε είναι ανήλικοι

Σε έξι συλλήψεις, εκ των οποίων οι πέντε είναι ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑ...
15:45 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Καστοριά: Κατά 18 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων της λίμνης – Αποκατάσταση των αναχωμάτων ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Ανέβηκε κατά 18 εκατοστά η στάθμη της λίμνης Καστοριάς τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, λόγω τω...
15:16 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Νέα Πέραμος: «Μας κυνηγάει ο αδελφός μου με ψαλίδι» – Το τηλεφώνημα στις αρχές και η αποκαλυπτική μαρτυρία γείτονα

Κοινό μυστικό στην τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου φαίνεται πως ήταν ότι τα τρία αδέλφια αντι...
14:51 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τζουμέρκα: «Ποτάμι» πέρασε μέσα από σπίτι και ξήλωσε τον τοίχο – Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Βιβλικές είναι οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα