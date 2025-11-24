Θάνατος 2χρονης στο Ηράκλειο: Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών – Μεταφέρθηκε μελανιασμένη στο νοσοκομείο

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο χθες (23/11), οπότε και μεταφέρθηκε η 2χρονη Εφραιμία από την Τυλίσο, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας σε ανείπωτο πένθος την οικογένειά της.

Πληροφορίες του Creta24 αναφέρουν πως το μικρό παιδάκι, μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο νοσοκομείο μελανιασμένο. Οι γιατροί έπεσαν από πάνω του, προσπαθώντας για αρκετή ώρα να το επαναφέρουν στη ζωή κάνοντας του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η μικρή Εφραιμία, δεν κατάφερε να επανέλθει. Όταν οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια του παιδιού για τον πρόωρο θάνατο της μικρής, στο Βενιζέλειο υπήρξαν στιγμές αρχαίας τραγωδίας.

Σύμφωνα με το ίδιο τοπικό μέσο, πληροφορίες τόσο από το νοσοκομείο, όσο και από την αστυνομία, αναφέρουν πως η μικρή Εφραιμία αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και είχε υποβληθεί σε δύο καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Η οικογένεια που έχει άλλα δύο παιδιά, δεν μπορεί να πιστέψει πως έχασε από τη μια στιγμή στην άλλη το μικρό αγγελούδι της.

Η κηδεία του της Εφραιμίας θα τελεστεί στις 3:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3.00 μ.μ.