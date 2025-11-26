Βουλή – Βελόπουλος: Ο κ. Τσίπρας με το βιβλίο του έγινε το δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Βελόπουλος

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε μεταξύ άλλων σήμερα στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης άρχισε την ομιλία του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του 19χρονου φαντάρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σήμερα σε πεδίο βολής στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε επίθεση στη ΝΔ, λέγοντας: «Σήμερα ανακαλύψαμε ότι η ΝΔ δεν είναι κόμμα. Είναι καζίνο, που μοιράζει εκατομμύρια από λαχεία. Έτσι είπαν και η κ. “Φεράρι” και ο κ. “Χασάπης”. Μας είπαν ότι κέρδισαν τα λεφτά σε λαχεία. Τελικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέδειξε ότι όλοι οι υπερτυχεροί των τυχερών παιγνίων κερδίζουν τζακ ποτ από αιγοπρόβατα που δεν έχουν. Τελικά, η ΝΔ δεν είναι μόνον κόμμα-καζίνο, είναι ένα απέραντο πλυντήριο μαύρου χρήματος και ξεπλύματος σκανδάλων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι «επειδή έρχονται εκλογές -και αυτό φαίνεται από τα παζάρια που κάνετε για κυβερνήσεις συνεργασίας- μόλις άρχισε το αφήγημα της αυτοδυναμίας της ΝΔ, εμφανίστηκε “από μηχανής Θεός” ο Τσίπρας», επισημαίνοντας ότι «ο κ. Τσίπρας με το βιβλίο του έγινε το δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό: «Δεν υπάρχει πουθενά ανάληψη ευθύνης για τα λάθη του. Ακολουθεί κι αυτός την γραμμή Μητσοτάκη. Δεν είπε κουβέντα για το Μάτι. Έκλεισε τα μάτια. Ας ανοίξουν λοιπόν τα μάτια τους οι Έλληνες και ας μην το αγοράσουν, χάνοντας 30 ευρώ, για να κερδίσει μερικά εκατομμύρια ο Τσίπρας».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφερόμενος σε δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη για τον ίδιο και τη σχέση του με τη Ρωσία, δήλωσε ότι «ουδέποτε έκρυψα πως έχω καλές σχέσεις με την Ρωσία, όπως δεν έκρυψα ότι έχω καλές σχέσεις και με τις ΗΠΑ. Αλλά και ότι ως πρωθυπουργός θα επιδιώξω να έχω καλές σχέσεις και με την Κίνα και με την Ινδία, αλλά και με κάθε δυνατή οικονομία, που θα αποφέρει οφέλη στην χώρα μου. Μιλώ για σχέσεις επ’ ωφελεία του έθνους και των Ελλήνων, όχι της οικογένειάς μου και της τσέπης μου».

Κλείνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημείωσε ότι προκαλεί τον «πρωθυπουργό και την οικογένειά του», να του «δώσουν την δυνατότητα» να ελέγξει «όλα τα οικονομικά στοιχεία της οικογένειάς του, με ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές».

«Εγώ δέχομαι να μπουν ορκωτοί λογιστές και να ελέγξουν τα οικονομικά μου από τότε που έκανα την πρώτη μου εταιρεία, όταν ήμουν 27 ετών. Εμείς δεν παίρνουμε από πουθενά ούτε ρούβλια, ούτε μάρκα, ούτε δολάρια», είπε ο κ. Βελόπουλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς

Παιδικά παιχνίδια με ψηφιακή ταυτότητα: Ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας ασφάλειας

Scope Ratings: Τι λέει ο οίκος για την ανάπτυξη της Ελλάδας και το χρέος

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να διορθώσετε κάποια «κολλήματα» σύμφωνα με πρώην μηχανικό της Microsoft
περισσότερα
18:02 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ξέρω κανέναν Φραπέ, ούτε κάποιον Χασάπη» – Η κατάθεση Αντωνόπουλου και η καταγγελία Λαζαρίδη

Μετά την εκρηκτική κατάθεση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ...
17:36 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κόντρα Βελόπουλου-Γεωργιάδη στη Βουλή: «Η ΝΔ δεν είναι κόμμα, αλλά καζίνο» – «Η διαστρέβλωση αυτή πάει πολύ»

«Δεν δικαιούται ο ψευτοπατριώτης Κυριάκος Βελόπουλος να μας κάνει μαθήματα πατριωτισμού σε εμά...
17:11 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κι άλλος μάρτυρας με «δικαίωμα στη σιωπή» – Την ερχόμενη εβδομάδα καταθέτει ο σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου

Την κλήση του συντρόφου της παραγωγού Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρία, επίσης παραγωγο...
16:15 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Η σημερινή εικόνα κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων έχει την υπογραφή της κυβέρνησης – Τι είπε για το βιβλίο Τσίπρα

Στη συμφωνία της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις αναφέρθηκε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»