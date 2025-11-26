Βουλή: Το νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Αγοράς πέρασε κατά πλειοψηφία – Αντιπαράθεση για τα άρθρα που αφορούν στην επένδυση στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Εγκρίθηκε επί της αρχής, κατά πλειοψηφία, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, μετά το τέλος της δεύτερης ανάγνωσής του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή.

Τα άρθρα 1-59 έγιναν δεκτά κατά πλειοψηφία, όπως και το νομοσχέδιο στο σύνολό του, με τη συζήτηση πλέον να μεταφέρεται στην ολομέλεια, τόσο για τη νέα αρχή προστασίας του καταναλωτή όσο και για τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επενδυτική πορεία της Ελευσίνας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων, επισημαίνοντας ότι η σύμβαση για την Ελευσίνα αφορά 400 στρέμματα σε περιοχή όπου υπάρχει ήδη παραχώρηση 600 στρεμμάτων και ότι η σχετική σύμβαση παραχώρησης θα έρθει στη Βουλή προς κύρωση. Ξεκαθάρισε πως το άρθρο 51 δεν συνδέεται με την Ελευσίνα, αλλά με ευρωπαϊκές επιταγές για εμβληματικές επενδύσεις, ενώ το άρθρο 52 έχει «προσεκτικά μελετηθεί» ώστε να μην επιτρέπει επέκταση δραστηριοτήτων χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Τόνισε επίσης ότι οι εργαζόμενοι της περιοχής έχουν εκφράσει ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ναυπηγικής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με γνώμονα «το εθνικό συμφέρον, την υγιή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση».

Οι εισηγητές των κομμάτων και οι κοινωνικοί φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία ανέδειξαν διαφορετικές οπτικές για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το οποίο φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τον χάρτη εποπτείας της αγοράς, ενώ παράλληλα ανοίγει νέα κεφάλαια για τις επενδύσεις στην Ελευσίνα.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Αθανάσιος Ζεμπίλης, στάθηκε στη σημασία της συναίνεσης απέναντι στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος φορέας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και ακολουθεί «το σουηδικό μοντέλο». Επανέλαβε ότι υπήρξε ουσιαστικός διάλογος με την ενσωμάτωση προτάσεων κοινωνικών φορέων, ενώ ανέδειξε τη σημασία της ιχνηλασιμότητας προϊόντων και τα αναπτυξιακά οφέλη για την περιοχή της Ελευσίνας.

Από την πλευρά της μειοψηφίας, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Νικητιάδης, επανέλαβε τις επιφυλάξεις του κόμματος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά συνενώνει υφιστάμενες δομές χωρίς πραγματική αναμόρφωση, καταργώντας τον Συνήγορο του Καταναλωτή αντί να τον αναβαθμίσει. Έκανε λόγο για «υδροκέφαλη» αρχή χωρίς, στοχευμένη, μέριμνα για την περιφέρεια και υπογράμμισε ότι η αγορά χρειάζεται ενισχυμένους ελέγχους και διαφάνεια. Για τα άρθρα 51 και 52, το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Ο Εμμανουήλ Συντιχάκης από το ΚΚΕ συνέδεσε την ακρίβεια με τη στρατηγική των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, περιγράφοντας την πορεία της τιμής «από το χωράφι στο ράφι» ως μηχανισμό που αφήνει εκτεθειμένους τους παραγωγούς. Ζήτησε κατώτατες εγγυημένες τιμές και σταθερή κρατική χρηματοδότηση για την κοινωνική προστασία, ενώ προανήγγειλε κινητοποίηση στις 30 Νοεμβρίου.

Η Κατερίνα Πέρκα από τη Νέα Αριστερά άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, θεωρώντας ότι το νομοσχέδιο δεν απαντά στην ακρίβεια και πως τα άρθρα 51-52 εισάγουν γεωπολιτικές ρυθμίσεις μέσω fast track διαδικασιών χωρίς επαρκή διαβούλευση. Επισήμανε επίσης ότι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη δεν τηρούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα.

Ο Στυλιανός Φωτόπουλος από την Ελληνική Λύση αναφέρθηκε σε ασάφειες του οργανογράμματος της νέας αρχής και σε ασυμβατότητα μεταξύ διαμεσολάβησης και επιβολής κυρώσεων, ενώ επισήμανε ελλείψεις στη διαφάνεια και τη μέριμνα για τις ενώσεις καταναλωτών. Για τα άρθρα 51-52 υπογράμμισε ότι μεταβάλλουν το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας χωρίς προβλέψεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Ο Σπυρίδων Τσιρώνης από το Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ χαρακτήρισε την έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης για τα άρθρα 51-52 «απαράδεκτη» και μίλησε για «εκρηκτική συνταγή κινδύνου» όσον αφορά την αλλαγή χρήσης στην περιοχή της Ελευσίνας, κάνοντας λόγο για υπερδομή χωρίς σαφές πλαίσιο ελέγχου.

Τέλος, ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «πάσχει από δομική έλλειψη συνοχής», αμφισβήτησε την ανεξαρτησία της νέας αρχής λόγω της δυνατότητας παύσης του διοικητή από τον υπουργό και εξέφρασε ανησυχίες για τις εκτεταμένες δικαιοδοσίες που παρέχονται στην ONEX.

