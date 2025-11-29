Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Σειρά σημαντικών επαφών είχε την Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης, Μπόρις Ράιν, ενώ αργότερα συναντήθηκε και με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Γεώργιο.

Ο κ. Δένδιας, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι στη συνάντηση με τον κ. Ράιν συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία, με έμφαση στην αμυντική καινοτομία. Όπως σημείωσε, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινό ενδιαφέρον για την ενίσχυση των συνεργασιών στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας.

Πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης, κ. @Boris_Rhein, με τον οποίο συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας. Αποδέχτηκα, με ιδιαίτερη χαρά, την πρόσκληση…

Ο υπουργός γνωστοποίησε επίσης πως αποδέχθηκε την πρόσκληση του Μπόρις Ράιν να επισκεφθεί την Έσση, προκειμένου –όπως είπε– «να διερευνήσουμε περαιτέρω την ανωτέρω συνεργασία μας στην έρευνα και καινοτομία». Η επίσκεψη αυτή, σύμφωνα με τον κ. Δένδια, θα αποτελέσει ευκαιρία για τη διεύρυνση των δεσμών Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα της άμυνας.

O κ. Δένδιας είχε συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Όπως έκανε γνωστό με νέα ανάρτησή του, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου στην ελληνική πρωτεύουσα και διεξήχθη σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα.