Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Σταύρος Ιωακείμ

πολιτική

Νίκος Δένδιας: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

Σειρά σημαντικών επαφών είχε την Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης, Μπόρις Ράιν, ενώ αργότερα συναντήθηκε και με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Γεώργιο.

Ο κ. Δένδιας, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι στη συνάντηση με τον κ. Ράιν συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διμερή αμυντική συνεργασία, με έμφαση στην αμυντική καινοτομία. Όπως σημείωσε, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινό ενδιαφέρον για την ενίσχυση των συνεργασιών στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας.

Ο υπουργός γνωστοποίησε επίσης πως αποδέχθηκε την πρόσκληση του Μπόρις Ράιν να επισκεφθεί την Έσση, προκειμένου –όπως είπε– «να διερευνήσουμε περαιτέρω την ανωτέρω συνεργασία μας στην έρευνα και καινοτομία». Η επίσκεψη αυτή, σύμφωνα με τον κ. Δένδια, θα αποτελέσει ευκαιρία για τη διεύρυνση των δεσμών Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα της άμυνας.

O κ. Δένδιας είχε συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Όπως έκανε γνωστό με νέα ανάρτησή του, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου στην ελληνική πρωτεύουσα και διεξήχθη σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Black Friday: Μήπως αγοράζουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε; Τι μας συμβουλεύουν οι ειδικοί

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Λειψυδρία: Επισήμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αττική, Λέρος, Πάτμος – Τα επόμενα βήματα

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Όφελος 5 δισ. ευρώ μέχρι το 2035 – Τι λέει ο ΑΔΜΗΕ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:17 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Πιερρακάκης για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup: «Η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή»

Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», α...
19:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακλαμάνης σε Βέμπερ: Η Κύπρος που αναλαμβάνει σε λίγο την προεδρία της Ε.Ε. είναι χωρισμένη στα δύο και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό στην Ευρώπη

«Η Ευρώπη οφείλει να είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, ιδιαίτερα τώρα, που έχει ξεκινήσ...
18:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε το απόγευμα της ...
17:35 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok για την επιστροφή ενοικίου: «Ένα μόνιμο μέτρο που στηρίζει πραγματικά το εισόδημα των πολιτών»

«Από σήμερα, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαρι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»