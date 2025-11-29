Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο τοποθεσίες στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Όπως αναφέρει ο Τιμούρ Τκατσένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά drones έπληξαν συνοικία στο κέντρο του Κιέβου και ένα από τα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.

01:35 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

01:01 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

00:21 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

23:45 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

