Έπειτα από 700 χρόνια κάτω από το νερό, η αρχαία Βασιλική της Νίκαιας αναδύθηκε – Ρίχνει φως στον πρώιμο Χριστιανισμό

Έπειτα από 700 χρόνια κάτω από το νερό, η αρχαία Βασιλική της Νίκαιας της Τουρκίας αναδύθηκε, αποκαλύπτοντας τις ρίζες του πρώιμου χριστιανισμού και ένα νεκροταφείο μαρτύρων χαμένο στην ιστορία.

Όταν ανακαλύφθηκε πριν από μία δεκαετία, η βασιλική της Νίκαιας του τέταρτου αιώνα ήταν εντελώς βυθισμένη, με τη σημασία της στην πρώιμη χριστιανική ιστορία κρυμμένη κάτω από μια λίμνη στη βορειοδυτική Τουρκία.

Τώρα, η εκκλησία στο Ιζνίκ, μια μικρή πόλη αρκετές ώρες μακριά από την Κωνσταντινούπολη, στέκεται σε ξηρά γη, με τα ερείπιά της εκτεθειμένα καθώς τα νερά που την είχαν κατακλύσει για περισσότερα από 700 χρόνια έχουν υποχωρήσει λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Γνωστή ως Βασιλική των Αγίων Πατέρων, σηματοδοτεί τον τόπο μιας από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις της πρώιμης Εκκλησίας, η οποία έλαβε χώρα στη Νίκαια 12 χρόνια αφότου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία νομιμοποίησε τον Χριστιανισμό, τερματίζοντας χρόνια διωγμών, βασανιστηρίων και θανάτου.

Το 325 μ.Χ., ο Κωνσταντίνος ο Μέγας συγκάλεσε την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, μια συνάντηση 318 επισκόπων οι οποίοι, μετά από δύο μήνες έντονης συζήτησης, συνέταξαν το Σύμβολο της Νίκαιας, μια δήλωση πίστης που παραμένει κεντρική στον Χριστιανισμό. Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στη βασιλική την Παρασκευή σηματοδοτεί τη 1.700ή επέτειο της Συνόδου.

Επιβλέποντας τον χώρο από μια εξέδρα, ο αρχαιολόγος Μουσταφά Σαχίν, ο οποίος τον αναγνώρισε για πρώτη φορά από αεροφωτογραφίες το 2014 και ηγήθηκε της ανασκαφής – τα πρώτα έξι χρόνια της οποίας ήταν υποβρύχια – δήλωσε ότι η ομάδα του διαπίστωσε πως η βασιλική χτίστηκε το 380 μ.Χ.

«Όταν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, τα ερείπια ήταν 50 μέτρα από την ακτή και 2 μέτρα κάτω από το νερό», εξήγησε ο Σαχίν, καθηγητής και επικεφαλής του τμήματος αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Uludağ στην κοντινή πόλη της Προύσας.

«Ωστόσο, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τα νερά της λίμνης άρχισαν να υποχωρούν το 2020 και τώρα ολόκληρη η εκκλησία είναι πάνω από το νερό».

Νεκροταφείο μαρτύρων

Η βασιλική βρίσκεται στον χώρο μιας παλαιότερης εκκλησίας που χτίστηκε εκεί όπου ένας 16χρονος, ονόματι Νεόφυτος, σκοτώθηκε για την πίστη του το 303 μ.Χ., κατά τη διάρκεια μιας εποχής σφοδρών ρωμαϊκών διωγμών, σύμφωνα με τον Σαχίν.

Αφού μαστιγώθηκε και λιθοβολήθηκε, ο Νεόφυτος τελικά αποκεφαλίστηκε «επειδή αρνήθηκε να προσφέρει θυσίες σε παγανιστικούς θεούς και να λατρέψει είδωλα», σύμφωνα με το μικρό αλλά κατατοπιστικό μουσείο του χώρου που εξηγεί την ιστορία των Χριστιανών στη Νίκαια, κάποτε μια σημαντική ρωμαϊκή πόλη.

Η ξύλινη εκκλησία φιλοξένησε την Πρώτη Σύνοδο, αλλά δεν επέζησε από έναν σεισμό 9 Ρίχτερ το 358 μ.Χ.

Η βασιλική χτίστηκε στον ίδιο χώρο περίπου 20 χρόνια αργότερα.

Έστεκε εκεί για επτά αιώνες μέχρι που καταστράφηκε κι αυτή από έναν σεισμό το 1065, με τα ερείπια να καταπίνονται από τα ανερχόμενα νερά της λίμνης περίπου δύο αιώνες αργότερα.

Δεν ήταν μόνο ο Νεόφυτος θαμμένος εκεί: η ομάδα του Σαχίν έχει ανακαλύψει στοιχεία πολλαπλών βίαιων θανάτων, περιγράφοντας την εκκλησία ως «νεκροταφείο μαρτύρων».

«Μέχρι στιγμής, έχουμε προσδιορίσει ότι υπάρχουν περίπου 300 τάφοι», είπε, δείχνοντας τους τάφους από τερακότα που υποδηλώνουν σημεία ταφής.

Κάτω από έναν από αυτούς, ήταν ορατά δύο εμφανώς σπασμένα οστά δίπλα σε ένα μερικό οστό γνάθου με δόντια. «Έχουμε ανασκάψει μόνο 27 από αυτούς τους τάφους και έχουμε παρατηρήσει σημάδια βασανιστηρίων – σπασμένα χέρια και πόδια, κρανία με τρύπες σε αυτά, τρυπημένα κρανία, που μας δείχνουν ότι όσοι θάφτηκαν εδώ βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν», είπε.

Μια περιοχή ξεχωρίζει για τα πολύ μικρότερα καλύμματα τάφων.

«Υπάρχουν 11 παιδικοί τάφοι. Δεν τους έχουμε ανοίξει ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι ήταν παιδιά λόγω του μεγέθους», εξήγησε. Οι ανθρωπολόγοι θα ανασκάψουν προσεκτικά, θα αναλύσουν και θα καταγράψουν τα οστά προτού τα επιστρέψουν στον τόπο ανάπαυσής τους, είπε.

«Αυτό δεν ήταν απλώς ένα συνηθισμένο εκκλησιαστικό νεκροταφείο, αλλά μάλλον ένας τόπος μαρτυρίου, μια πολύ σημαντική εκκλησία για τους Χριστιανούς».

Η Τουρκία κλειδί για τη χριστιανική ιστορία

Ο δήμαρχος του Ιζνίκ, Καγάν Μεχμέτ Ούστα, ελπίζει ότι η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα θα προσδώσει πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση σε αυτή την πόλη των 45.000 κατοίκων, η οποία διαθέτει οχυρωματικά τείχη που χρονολογούνται πριν από δύο χιλιετίες και φιλοδοξεί να γίνει τόπος προσκυνήματος.

«Από τότε που ανακοινώθηκε η επίσκεψή του, Καθολικοί και Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν ήδη αρχίσει να επισκέπτονται το Ιζνίκ και πιστεύουμε ότι αυτό θα αυξηθεί μετά την έλευσή του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), παραδεχόμενος ότι ήταν «αδύνατο» να μαντέψει κανείς πόσοι θα έρθουν για την επίσκεψη του Λέοντα. Για τον Σαχίν, η Τουρκία είναι κεντρικής σημασίας για τη χριστιανική πίστη επειδή διαθέτει τόσα πολλά καλά διατηρημένα κτίσματα που αφηγούνται την ιστορία της πρώιμης Εκκλησίας.

«Ο Χριστιανισμός αναδύθηκε ως θρησκεία γύρω από την Ιερουσαλήμ, αλλά αν η Ανατολία – η σημερινή Τουρκία – δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε Χριστιανισμός», είπε, αναφερόμενος στα ταξίδια και τις επιστολές του αποστόλου Παύλου, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης.

«Η επίσκεψη του Πάπα εδώ είναι πολύ σημαντική – αυτή η περιοχή θα γίνει τόπος προσκυνήματος για τους Χριστιανούς. Όσον αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Τουρκία».