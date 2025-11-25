Έπειτα από 700 χρόνια κάτω από το νερό, η αρχαία Βασιλική της Νίκαιας αναδύθηκε – Ρίχνει φως στον πρώιμο Χριστιανισμό

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Τα ερείπια της βυθισμένης Βασιλικής των Αγίων Πατέρων, στην ακτή της λίμνης Ιζνίκ, στην Προύσα, Τουρκία, 31 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία: AFP
Τα ερείπια της βυθισμένης Βασιλικής των Αγίων Πατέρων, στην ακτή της λίμνης Ιζνίκ, στην Προύσα, Τουρκία, 31 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία: AFP

Έπειτα από 700 χρόνια κάτω από το νερό, η αρχαία Βασιλική της Νίκαιας της Τουρκίας αναδύθηκε, αποκαλύπτοντας τις ρίζες του πρώιμου χριστιανισμού και ένα νεκροταφείο μαρτύρων χαμένο στην ιστορία.

Ίχνη εμπορίου ανακαλύπτονται σε ανασκαφές σε αρχαία πόλη – Η βασιλική και το εντυπωσιακό ψηφιδωτό

Όταν ανακαλύφθηκε πριν από μία δεκαετία, η βασιλική της Νίκαιας του τέταρτου αιώνα ήταν εντελώς βυθισμένη, με τη σημασία της στην πρώιμη χριστιανική ιστορία κρυμμένη κάτω από μια λίμνη στη βορειοδυτική Τουρκία.

Τώρα, η εκκλησία στο Ιζνίκ, μια μικρή πόλη αρκετές ώρες μακριά από την Κωνσταντινούπολη, στέκεται σε ξηρά γη, με τα ερείπιά της εκτεθειμένα καθώς τα νερά που την είχαν κατακλύσει για περισσότερα από 700 χρόνια έχουν υποχωρήσει λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ανακαλύφθηκε βασιλική μήκους 30 μέτρων σε ιερή πόλη που αναφέρεται 8 φορές στη Βίβλο

Γνωστή ως Βασιλική των Αγίων Πατέρων, σηματοδοτεί τον τόπο μιας από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις της πρώιμης Εκκλησίας, η οποία έλαβε χώρα στη Νίκαια 12 χρόνια αφότου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία νομιμοποίησε τον Χριστιανισμό, τερματίζοντας χρόνια διωγμών, βασανιστηρίων και θανάτου.

Το 325 μ.Χ., ο Κωνσταντίνος ο Μέγας συγκάλεσε την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, μια συνάντηση 318 επισκόπων οι οποίοι, μετά από δύο μήνες έντονης συζήτησης, συνέταξαν το Σύμβολο της Νίκαιας, μια δήλωση πίστης που παραμένει κεντρική στον Χριστιανισμό. Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στη βασιλική την Παρασκευή σηματοδοτεί τη 1.700ή επέτειο της Συνόδου.

Μυστήριο με τον αρχαίο τάφο στο Σπήλαιο της Σαλώμης – Γιατί τον συνδέουν με την βασιλική οικογένεια του Ηρώδη

Επιβλέποντας τον χώρο από μια εξέδρα, ο αρχαιολόγος Μουσταφά Σαχίν, ο οποίος τον αναγνώρισε για πρώτη φορά από αεροφωτογραφίες το 2014 και ηγήθηκε της ανασκαφής – τα πρώτα έξι χρόνια της οποίας ήταν υποβρύχια – δήλωσε ότι η ομάδα του διαπίστωσε πως η βασιλική χτίστηκε το 380 μ.Χ.

«Όταν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά, τα ερείπια ήταν 50 μέτρα από την ακτή και 2 μέτρα κάτω από το νερό», εξήγησε ο Σαχίν, καθηγητής και επικεφαλής του τμήματος αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Uludağ στην κοντινή πόλη της Προύσας.

«Ωστόσο, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, τα νερά της λίμνης άρχισαν να υποχωρούν το 2020 και τώρα ολόκληρη η εκκλησία είναι πάνω από το νερό».

Επισκέπτης περνάει μπροστά από μια αναπαραγωγή του Concilium Nicaenum (της Πρώτης Συνόδου της Νίκαιας) από τον Ιταλό ζωγράφο Τσέζαρε Νέμπια, η οποία εκτίθεται στο μουσείο της βυθισμένης Βυζαντινής Βασιλικής των Αγίων Πατέρων, στο Ιζνίκ (Iznik) της Προύσας (Bursa), Τουρκία, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία: AFP
Επισκέπτης περνάει μπροστά από μια αναπαραγωγή του Concilium Nicaenum (της Πρώτης Συνόδου της Νίκαιας) από τον Ιταλό ζωγράφο Τσέζαρε Νέμπια, η οποία εκτίθεται στο μουσείο της βυθισμένης Βυζαντινής Βασιλικής των Αγίων Πατέρων, στο Ιζνίκ (Iznik) της Προύσας (Bursa), Τουρκία, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία: AFP

Νεκροταφείο μαρτύρων

Η βασιλική βρίσκεται στον χώρο μιας παλαιότερης εκκλησίας που χτίστηκε εκεί όπου ένας 16χρονος, ονόματι Νεόφυτος, σκοτώθηκε για την πίστη του το 303 μ.Χ., κατά τη διάρκεια μιας εποχής σφοδρών ρωμαϊκών διωγμών, σύμφωνα με τον Σαχίν.

Αφού μαστιγώθηκε και λιθοβολήθηκε, ο Νεόφυτος τελικά αποκεφαλίστηκε «επειδή αρνήθηκε να προσφέρει θυσίες σε παγανιστικούς θεούς και να λατρέψει είδωλα», σύμφωνα με το μικρό αλλά κατατοπιστικό μουσείο του χώρου που εξηγεί την ιστορία των Χριστιανών στη Νίκαια, κάποτε μια σημαντική ρωμαϊκή πόλη.

Η ξύλινη εκκλησία φιλοξένησε την Πρώτη Σύνοδο, αλλά δεν επέζησε από έναν σεισμό 9 Ρίχτερ το 358 μ.Χ.

Η βασιλική χτίστηκε στον ίδιο χώρο περίπου 20 χρόνια αργότερα.

Αρχαίοι σταυροί, που βρέθηκαν στον χώρο της βυθισμένης Βυζαντινής Βασιλικής των Αγίων Πατέρων στην ακτή της λίμνης Ιζνίκ (Iznik), εκτίθενται στο μουσείο της Βυζαντινής Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, στο Ιζνίκ της Προύσας (Bursa), Τουρκία, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία: AFP
Αρχαίοι σταυροί, που βρέθηκαν στον χώρο της βυθισμένης Βυζαντινής Βασιλικής των Αγίων Πατέρων στην ακτή της λίμνης Ιζνίκ (Iznik), εκτίθενται στο μουσείο της Βυζαντινής Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, στο Ιζνίκ της Προύσας (Bursa), Τουρκία, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία: AFP

Έστεκε εκεί για επτά αιώνες μέχρι που καταστράφηκε κι αυτή από έναν σεισμό το 1065, με τα ερείπια να καταπίνονται από τα ανερχόμενα νερά της λίμνης περίπου δύο αιώνες αργότερα.
Δεν ήταν μόνο ο Νεόφυτος θαμμένος εκεί: η ομάδα του Σαχίν έχει ανακαλύψει στοιχεία πολλαπλών βίαιων θανάτων, περιγράφοντας την εκκλησία ως «νεκροταφείο μαρτύρων».

«Μέχρι στιγμής, έχουμε προσδιορίσει ότι υπάρχουν περίπου 300 τάφοι», είπε, δείχνοντας τους τάφους από τερακότα που υποδηλώνουν σημεία ταφής.

Κάτω από έναν από αυτούς, ήταν ορατά δύο εμφανώς σπασμένα οστά δίπλα σε ένα μερικό οστό γνάθου με δόντια. «Έχουμε ανασκάψει μόνο 27 από αυτούς τους τάφους και έχουμε παρατηρήσει σημάδια βασανιστηρίων – σπασμένα χέρια και πόδια, κρανία με τρύπες σε αυτά, τρυπημένα κρανία, που μας δείχνουν ότι όσοι θάφτηκαν εδώ βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν», είπε.

 

Ιστορικά νομίσματα, που βρέθηκαν στον χώρο της βυθισμένης Βυζαντινής Βασιλικής των Αγίων Πατέρων στην ακτή της λίμνης Ιζνίκ (Iznik), εκτίθενται στο μουσείο της Βυζαντινής Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, στο Ιζνίκ της Προύσας (Bursa), Τουρκία, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία AFP
Ιστορικά νομίσματα, που βρέθηκαν στον χώρο της βυθισμένης Βυζαντινής Βασιλικής των Αγίων Πατέρων στην ακτή της λίμνης Ιζνίκ (Iznik), εκτίθενται στο μουσείο της Βυζαντινής Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, στο Ιζνίκ της Προύσας (Bursa), Τουρκία, στις 31 Οκτωβρίου 2025. Φωτογραφία AFP

Μια περιοχή ξεχωρίζει για τα πολύ μικρότερα καλύμματα τάφων.

«Υπάρχουν 11 παιδικοί τάφοι. Δεν τους έχουμε ανοίξει ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι ήταν παιδιά λόγω του μεγέθους», εξήγησε. Οι ανθρωπολόγοι θα ανασκάψουν προσεκτικά, θα αναλύσουν και θα καταγράψουν τα οστά προτού τα επιστρέψουν στον τόπο ανάπαυσής τους, είπε.

«Αυτό δεν ήταν απλώς ένα συνηθισμένο εκκλησιαστικό νεκροταφείο, αλλά μάλλον ένας τόπος μαρτυρίου, μια πολύ σημαντική εκκλησία για τους Χριστιανούς».

Η Τουρκία κλειδί για τη χριστιανική ιστορία

Ο δήμαρχος του Ιζνίκ, Καγάν Μεχμέτ Ούστα, ελπίζει ότι η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα θα προσδώσει πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση σε αυτή την πόλη των 45.000 κατοίκων, η οποία διαθέτει οχυρωματικά τείχη που χρονολογούνται πριν από δύο χιλιετίες και φιλοδοξεί να γίνει τόπος προσκυνήματος.

«Από τότε που ανακοινώθηκε η επίσκεψή του, Καθολικοί και Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν ήδη αρχίσει να επισκέπτονται το Ιζνίκ και πιστεύουμε ότι αυτό θα αυξηθεί μετά την έλευσή του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), παραδεχόμενος ότι ήταν «αδύνατο» να μαντέψει κανείς πόσοι θα έρθουν για την επίσκεψη του Λέοντα. Για τον Σαχίν, η Τουρκία είναι κεντρικής σημασίας για τη χριστιανική πίστη επειδή διαθέτει τόσα πολλά καλά διατηρημένα κτίσματα που αφηγούνται την ιστορία της πρώιμης Εκκλησίας.

«Ο Χριστιανισμός αναδύθηκε ως θρησκεία γύρω από την Ιερουσαλήμ, αλλά αν η Ανατολία – η σημερινή Τουρκία – δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε Χριστιανισμός», είπε, αναφερόμενος στα ταξίδια και τις επιστολές του αποστόλου Παύλου, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης.

«Η επίσκεψη του Πάπα εδώ είναι πολύ σημαντική – αυτή η περιοχή θα γίνει τόπος προσκυνήματος για τους Χριστιανούς. Όσον αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Τουρκία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
23:00 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε αρχαία πλάκα που μπερδεύει τους επιστήμονες – Έχει 39 γράμματα που δεν ανήκουν σε καμία γνωστή γλώσσα

Πρόκειται για μια άγνωστη γλώσσα.  Είναι αρχαία και οι ειδικοί δεν μπορούν καν να τη διαβάσουν...
15:09 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κρύσταλλοι 3,3 δισ. ετών αποκαλύπτουν το κρυφό τεκτονικό παρελθόν της Γης

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει εκπληκτικά στοιχεία για τις αρχές της καθίζησης στη Γη. Ο Καταρχαιο...
08:07 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ανασκαφές σε αρχαία πόλη αποκαλύπτουν στάδιο από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην Αρχαία Πόλη της Βλαύνδου στην Ουσάκ, στην Του...
23:06 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πατέρας και γιος ανακάλυψαν ιστορική κρύπτη με οβίδες πυροβολικού σε τσέχικο δάσος

Ένας πατέρας και ο γιος του σκόνταψαν πρόσφατα σε μια τεράστια κρύπτη από παλιές οβίδες πυροβο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα