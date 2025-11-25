Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για εγκλήματα πολέμου

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί σήμερα τους Σουδανούς παραστρατιωτικούς πως διέπραξαν «εγκλήματα πολέμου» όταν κυρίευσαν στα τέλη Οκτωβρίου την πόλη Ελ Φάσερ και καταγγέλλει την «υποστήριξη» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον του τακτικού στρατού.

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ο άλλοτε δεξί χέρι του πρώτου. Οι παραστρατιωτικοί κατέλαβαν στα τέλη του Οκτωβρίου την Ελ Φάσερ, την τελευταία μεγάλη πόλη στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά) που δεν είχε πέσει μέχρι τότε στα χέρια τους.

Η Διεθνής Αμνηστία συγκέντρωσε μαρτυρίες 28 επιζώντων για τις ωμότητες που διέπραξαν οι ΔΤΥ στην Ελ Φάσερ, από εκτελέσεις άοπλων ανδρών με συνοπτικές διαδικασίες ως βιασμούς δεκάδων γυναικών και κοριτσιών.

«Αυτές οι επανειλημμένες, εκτεταμένες βιαιότητες εναντίον αμάχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου (…) οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν», τόνισε η Ανιές Καλαμάρ, η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, στην ανακοίνωση της ΜΚΟ που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

«Αυτές οι φρικαλεότητες διευκολύνθηκαν από την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις ΔΤΥ», συνέχισε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «απαιτήσουν» τα ΗΑΕ να «τερματίσουν την υποστήριξή τους» στους παραστρατιωτικούς.

Τα ΗΑΕ έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα πως εφοδιάζουν με όπλα, πυρομαχικά, άνδρες και καύσιμα τις ΔΤΥ — κάτι που η μοναρχία του Κόλπου έχει διαψεύσει επανειλημμένα, παρά τις αποδείξεις σε διεθνείς εκθέσεις και ανεξάρτητες έρευνες.

Το κείμενο της Διεθνούς Αμνηστίας περιέχει σπαρακτική μαρτυρία επιζήσασας από την Ελ Φάσερ, μητέρα πέντε παιδιών, που βιάστηκε, όπως και 14χρονη κόρη της, από μαχητές των ΔΤΥ, καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από τη Φάσερ για να σωθούν. Η κόρη της «αρρώστησε» αφού έφθασαν στην πόλη Ταουίλα, προτού «πεθάνει στην κλινική».

«Οι ΔΤΥ σκότωναν κόσμο λες και ήταν μύγες (…) Κανένας από όσους είδα να σκοτώνουν δεν ήταν οπλισμένος στρατιώτης», είπε άλλος επιζών, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Οι αφηγήσεις όσων επέζησαν αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας στο Σουδάν», έκρινε η γενική γραμματέας της οργάνωσης Καλαμάρ.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Σουδάν, τον Απρίλιο του 2023, οι προσπάθειες μεσολάβησης ουδέποτε επέτρεψαν να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός· οι δυο πλευρές συνέχισαν τις φονικές επιθέσεις τους για να εδραιώσουν τις θέσεις τους ή να καταλάβουν κι άλλα εδάφη, αψηφώντας τι συζητείτο στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων.

Χθες βράδυ, οι παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν πως κηρύσσουν μονομερή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για τρεις μήνες, την επομένη της απόρριψης από τον τακτικό στρατό διεθνούς πρότασης για ανακωχή, που χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από αυτόν τον τελευταίο, ο οποίος κατηγόρησε τους μεσολαβητές της λεγόμενης Quad (ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, ΗΑΕ) για μεροληπτική στάση, καθώς το Αμπού Ντάμπι υποστηρίζει την αντίπαλη πλευρά στον πόλεμο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP