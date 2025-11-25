Έλενα Μακρή: Η συγκινητική ανάρτησή της για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αντώνη Λυμπέρη

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Αντώνη Λυμπέρη, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού εκδοτικού χώρου. Η σύζυγός του, Έλενα Μακρή Λυμπέρη, τίμησε τη μνήμη του με μια βαθιά προσωπική ανάρτηση στο Instagram, μιλώντας για την απουσία του αλλά και για τα «σημάδια» που νιώθει πως συνεχίζει να της δίνει.

«ΕΝΑΣ χρόνος λατρεμένε μου Αντώνη σήμερα αργά το βράδυ Είσαι παντού , πουθενά αλλά δίνεις τα σημάδια σου πως δεν με εγκατέλειψες ποτέ!

Μείνε μαζί μου , μείνε κοντά μας τα παιδιά κι εγώ συνεχίζουμε να ζούμε μαζί σου τιμώντας την μνήμη σου και τις επιθυμίες σου Πάντα κοντά μας αιώνιε σύντροφε μου όπως μου έγραφες στις κάρτες σου», έγραψε στην ανάρτησή της η Έλενα Μακρή.

