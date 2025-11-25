Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου: Λέοντες, σήμερα αναδύεται ένα καταπιεσμένο συναίσθημα

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (25/11/2025)

Κριός

Κριέ, μπορεί να παρατηρήσεις ότι μια παλιά επιθυμία επανέρχεται στην επιφάνεια ή ότι μια επιθυμία που κάποτε αγνόησες επιστρέφει με νέο νέο νόημα.

Πλέον περνάτε από το «τι θέλω» στο «καταλαβαίνω πλέον γιατί το θέλω». Αυτή είναι μια μέρα για να αφήσετε τα συναισθήματά σας να ενισχύσουν τις επιθυμίες σας, όχι να τις σαμποτάρουν.

Όσο πιο ειλικρινής είστε με τον εαυτό σας, τόσο πιο εύκολα μπορείτε να επιλέξετε κάποιον με την πρόθεση να σας γνωρίσει σε βάθος.

Ταύρος

Ταύρε, το μυαλό σου είναι ασυνήθιστα ευαίσθητο, αντιλαμβάνεται τον τόνο, τις αποχρώσεις, την αλήθεια πίσω από τις γραμμές.

Αρχίζεις να συνειδητοποιείς με ποιον μπορείς να χτίσεις κάτι σημαντικό και ποιος μπορεί να σου προσφέρει μόνο επιφανειακή ζεστασιά.

Μια αποκάλυψη μπορεί να βρίσκεται προ των πυλών ή μπορεί να πεις τελικά κάτι πολύ αληθινό αν και δεν το είχες προγραμματίσει. Πίστεψε ότι μια ειλικρινής σχέση είναι η γέφυρα που σε οδηγεί μπροστά σήμερα.

Δίδυμος

Δίδυμοι, αξιολογείτε τι αξίζει την ενέργειά σας και τι την εξαντλεί σιωπηλά. Υπάρχει σαφήνεια γύρω από το τι βοηθάει την ανάπτυξή σας και τι σας εξαντλεί. Αρχίζει να συμβαίνει μια αλλαγή στις προτεραιότητες σας: λαχταράτε σταθερότητα σε τομείς όπου συνήθως δίνατε προτεραιότητα στην περιπέτεια.

Θέλετε να νιώθετε στήριξη, όχι να διασκεδάσετε. Θέλετε ουσία, όχι ένταση. Εμπιστευθείτε τα σημάδια που σας δίνει το σώμα σας. Είναι πιο ειλικρινή από την υπερβολική σκέψη.

Καρκίνος

Καρκίνε, είσαι πιο μαγνητικός από ό,τι συνειδητοποιείς αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι αισθάνονται έλξη για τη ζεστασιά, την ειλικρίνεια και την φροντίδα σου.

Η σημερινή μέρα σε προσκαλεί να εκφραστείς και να αφήσεις την περιέργεια να σε οδηγήσει. Είναι μια μέρα που η αγάπη φαίνεται εφικτή, η οικειότητα είναι ασφαλής και το μέλλον πιο κοντά από ό,τι νόμιζες. Θυμάσαι ποιος είσαι όταν δεν επιτρέπεις στην φλόγα σου να σβήσει για κανέναν.

Λέων

Λέων, σήμερα αναδύεται ένα καταπιεσμένο συναίσθημα, όχι για να σε συντρίψει, αλλά για να σε καθοδηγήσει. Μπορεί να ξαναζήσεις μια στιγμή ή ένα μοτίβο και να αποκτήσεις νέα σαφήνεια.

Κάτι που κάποτε ερμήνευες ως απώλεια ή σύγχυση, τώρα αποκαλύπτεται ως προετοιμασία. Υπάρχει θεραπεία στο να αναγνωρίσεις αυτό που η καρδιά σου προσπαθούσε να σου διδάξει από την αρχή. Η σημερινή μέρα μαλακώνει τον εσωτερικό σου κόσμο αρκετά ώστε να δεις από που κρατιόσουν σφιχτά ή τι αρνήθηκες να αφήσεις στην άκρη.

Παρθένος

Παρθένε, μπορεί να μοιραστείς ένα μυστικό ή μια ιστορία για τον εαυτό σου με κάποιον ή να σου εμπιστευτούν απροσδόκητα κάτι.

Η συναισθηματική ανταλλαγή είναι αμοιβαία, μεταμορφωτική και σταθεροποιητική. Η ευαισθησία σου σήμερα μοιάζει περισσότερο με πλεονέκτημα παρά με βάρος.

Υπάρχει επίσης μια πρόσκληση να εμπιστευτείς την εξέλιξη των γεγονότων, να σταματήσεις να διαπραγματεύεσαι τα συναισθήματά σου και να τους επιτρέψεις να σε καθοδηγήσουν.

Ζυγός

Ζυγέ, οι φιλοδοξίες σου είναι γεμάτες συναισθήματα σήμερα. Δεν σκέφτεσαι μόνο την επιτυχία, αλλά και το νόημα και τη δημιουργία μιας ζωής που αντανακλά την εσωτερική σου αλήθεια και όχι τις κοινωνικές προσδοκίες.

Μπορεί να νιώθεις μια έλξη προς ένα μονοπάτι που κάποτε σου φαινόταν πολύ τολμηρό, πολύ αντισυμβατικό, πολύ ευάλωτο. Τώρα μπορείς να δεις πόσο συνάδει με τις βαθύτερες επιθυμίες σου.

Υπάρχει θεραπεία στην επιλογή αυτού που υποστηρίζει τον εσωτερικό σου κόσμο και όχι αυτού που εντυπωσιάζει τον εξωτερικό κόσμο.

Σκορπιός

Σκορπιέ, μια νέα αλήθεια για τον εαυτό σου ή για κάποιον που επιθυμείς αναδύεται με ακαταμάχητη σαφήνεια.

Αισθάνεσαι έτοιμος να επεκταθείς, προσγειωμένος, παθιασμένος αλλά και σταθερός. Είναι σαν ο ορίζοντας της ζωής σου να διευρύνεται ξαφνικά, αποκαλύπτοντας δυνατότητες που δεν τολμούσες να ονομάσεις πριν.

Αισθάνεσαι ασφαλής και δυνατός καθώς στηρίζεσαι στον εαυτό σου. Το μέλλον σου σε καλεί και θέλει μια εκδοχή του εαυτού σου που δεν απολογείται για το ότι θέλει περισσότερα.

Τοξότης

Τοξότη, ο εσωτερικός σου κόσμος μετατρέπεται σε ένα τοπίο πλούσιο σε σύμβολα, αναμνήσεις και νόημα. Μπορεί να νιώσεις ένα κύμα συναισθημάτων χωρίς προφανή αιτία. Μπορεί να είναι κάτι παλιό που ζητά να το αποδεχτείς πριν προχωρήσεις σε κάτι καινούργιο.

Αυτή είναι μια μέρα για να κατανοήσεις τα μοτίβα σου, ειδικά αυτά που διαμορφώνουν την οικειότητα και την προσκόλληση.

Σου δείχνεται πού η καρδιά σου κουβαλάει περιττό βάρος ή πού η επιθυμία σου έχει σιγήσει εξαιτίας του φόβου.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, οι άνθρωποι στη ζωή σου ενδιαφέρονται πιο πολύ για την ευημερία σου από ό,τι υποθέτεις. Να είσαι αρκετά γενναίος ώστε να αφήσεις τον εαυτό σου να στηριχτεί ελαφρώς στους κοντινούς σου ανθρώπους. Κάποιος θα μοιραστεί το συναισθηματικό βάρος που τείνεις να κουβαλάς μόνος σου.

Οι δεσμοί ενισχύονται μέσω της ειλικρίνειας, και το μέλλον φαίνεται λιγότερο τρομακτικό όταν συνειδητοποιείς ότι δεν κατευθύνεσαι μόνος σου προς αυτό.

Υδροχόος

Υδροχόε, σήμερα έρχεται μια αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων σου. Μπορείς να συνδυάσεις τις επιθυμίες σου με την κατεύθυνση που θέλεις να πάρεις.

Η συναισθηματική σαφήνεια διαποτίζει τις φιλοδοξίες σου και σε βοηθάει να δεις ακριβώς τι και ποιος υποστηρίζει την εξέλιξή σου. Αυτή είναι μια στιγμή για να δεσμευτείς στον σκοπό σου και στο είδος της αγάπης που ταιριάζει με τη ζωή που χτίζεις. Τίποτα επιφανειακό δεν μπορεί να τραβήξει την προσοχή σου τώρα.

Ιχθύες

Ιχθύες, θα νιώθεις συνδεδεμένος με την διαίσθησή σου με έναν τρόπο που θα σε κάνει να νιώθεις σταθερός και υπερφυσικός.

Οι δημιουργικές σου ιδέες, οι συναισθηματικές σου αποκαλύψεις και η πνευματική σου διαύγεια θα ρέουν με ευκολία.

Θυμάσαι τη δύναμή σου να φαντάζεσαι ένα μέλλον που σε βοηθάει να αναπτυχθείς. Μπαίνεις σε μια ζωή που νιώθεις ότι είναι πραγματική αλλά ταυτόχρονα μοιάζει με ποίημα.