Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ενσωμάτωση, Τάρας Κατσκά, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

«Συζήτησαν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα ζεστά ροφήματα να προκαλέσουν καρκίνο; Πόσο πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με μελέτη

ΕΟΠΥΥ: Καμία πρόσθετη αμοιβή για αξονική στεφανιογραφία-Κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τον κανονισμό

Συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν πρώτοι

ΑΑΔΕ: Ο νέος «οδηγός» για τα πρόστιμα στις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις – Πότε οι φορολογούμενοι γλιτώνουν τις κυρώσεις

Μηχανικοί δημιούργησαν μία νέα κατηγορία κβαντικών αισθητήρων για την ανίχνευση αμυδρών μοριακών δονήσεων

4 ζώδια που γοητεύονται μόνο από άτομα με υψηλό IQ
περισσότερα
18:35 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Υιοθετεί ο πρωθυπουργός αυτά που λέει ο υπουργός του για το μεταναστευτικό;

«Όταν από το 2019 προτείναμε συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστε...
16:44 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία – «Ανάγκη για άμεση εκεχειρία»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσ...
16:17 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Τέσσερα νέα προεξοπλισμένα τμήματα της γαλλικής φρεγάτας «Admiral Castex» παρέδωσαν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν, χθες, 18 Αυγούστου, τέσσερα προεξοπλισμένα τ...
09:54 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία, αναμένεται να συμμ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο