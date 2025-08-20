Εντυπωσιακό βίντεο: Τριπλός κεραυνός «φώτισε» το Σικάγο – Το σπάνιο φαινόμενο που «χτύπησε» τους ουρανοξύστες

Εντυπωσιακό βίντεο: Τριπλός κεραυνός «φώτισε» το Σικάγο – Το σπάνιο φαινόμενο που «χτύπησε» τους ουρανοξύστες
Πηγή: Χ / @cshimala

Οι ουρανοί του Σικάγο, στις ΗΠΑ, φώτισαν με έναν σπάνιο και εντυπωσιακό τρόπο τη Δευτέρα το βράδυ, καθώς μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε πολλές περιοχές της πόλης.

Ένας σπάνιος τριπλός κεραυνός έπεσε ταυτόχρονα σε πολλούς ουρανοξύστες, όπως κατέγραψε ο λάτρης της φωτογραφίας Craig Shimala.


Οι καταιγίδες έφεραν επίσης έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο έπεσαν σχεδόν 5 εκατοστά βροχής, ενώ η πόλη ανέφερε ότι αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω νερού που είχε συγκεντρωθεί, με αποτέλεσμα να αλλάξουν δρομολόγια λεωφορείων και σχολικών λεωφορείων, σύμφωνα με το FOX 32 Chicago.


Στο βορειοανατολικό Ιλινόι και τη βορειοδυτική Ιντιάνα καταγράφηκε ακόμη περισσότερη βροχή. Στο Leland του Ιλινόι καταγράφηκαν λίγο πάνω από 10 εκατοστά βροχής, ενώ οι πόλεις Hammond και Whiting στην Ιντιάνα ξεπέρασαν τα 12,5 εκατοστά.


Τα σχολεία στο Whiting ανέβαλαν την έναρξη των μαθημάτων την Τρίτη κατά δύο ώρες λόγω πλημμυρισμένων δρόμων. Στο Oswego του Ιλινόι, η βροχή πλημμύρισε ένα λύκειο, προκαλώντας ζημιές από το νερό, και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά διαδικτυακά.


Οι κάτοικοι του «Windy City» δεν έχουν ηρεμία αυτό το καλοκαίρι, καθώς η πόλη έχει αντιμετωπίσει πολλαπλά καταστροφικά περιστατικά πλημμυρών από την αρχή του Ιουλίου.

