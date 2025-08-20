Εντυπωσιακό βίντεο: Τριπλός κεραυνός «φώτισε» το Σικάγο – Το σπάνιο φαινόμενο που «χτύπησε» τους ουρανοξύστες

Οι ουρανοί του Σικάγο, στις ΗΠΑ, φώτισαν με έναν σπάνιο και εντυπωσιακό τρόπο τη Δευτέρα το βράδυ, καθώς μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε πολλές περιοχές της πόλης.

Ένας σπάνιος τριπλός κεραυνός έπεσε ταυτόχρονα σε πολλούς ουρανοξύστες, όπως κατέγραψε ο λάτρης της φωτογραφίας Craig Shimala.

Lightning takes over the Chicago skyline on Monday night with a Metra train inbound! #ilwx #GoPro pic.twitter.com/w271TCToiW — Craig Shimala (@cshimala) August 19, 2025

Double strike on the Hancock and Sears Tower. #ilwx pic.twitter.com/dBspsqjHgq — Craig Shimala (@cshimala) August 19, 2025



Οι καταιγίδες έφεραν επίσης έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο έπεσαν σχεδόν 5 εκατοστά βροχής, ενώ η πόλη ανέφερε ότι αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω νερού που είχε συγκεντρωθεί, με αποτέλεσμα να αλλάξουν δρομολόγια λεωφορείων και σχολικών λεωφορείων, σύμφωνα με το FOX 32 Chicago.

Chicago skies put on a dramatic show Monday evening! 🌩️ EarthCam captured a massive shelf cloud rolling in with heavy rain and powerful winds. #Chicago pic.twitter.com/VJJPACrZJT — EarthCam (@EarthCam) August 19, 2025



Στο βορειοανατολικό Ιλινόι και τη βορειοδυτική Ιντιάνα καταγράφηκε ακόμη περισσότερη βροχή. Στο Leland του Ιλινόι καταγράφηκαν λίγο πάνω από 10 εκατοστά βροχής, ενώ οι πόλεις Hammond και Whiting στην Ιντιάνα ξεπέρασαν τα 12,5 εκατοστά.



Τα σχολεία στο Whiting ανέβαλαν την έναρξη των μαθημάτων την Τρίτη κατά δύο ώρες λόγω πλημμυρισμένων δρόμων. Στο Oswego του Ιλινόι, η βροχή πλημμύρισε ένα λύκειο, προκαλώντας ζημιές από το νερό, και τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά διαδικτυακά.

***Significant flash flooding occurred across Whiting and Hammond, Indiana, tonight. Many cars were stalled, and numerous people were stranded in floodwaters. Many streets had feet of water after 3 to 8 inches of rain fell across the Northwest Indiana area.*** #INwx #ILwx… pic.twitter.com/3kQjmN85Lk — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) August 19, 2025



Οι κάτοικοι του «Windy City» δεν έχουν ηρεμία αυτό το καλοκαίρι, καθώς η πόλη έχει αντιμετωπίσει πολλαπλά καταστροφικά περιστατικά πλημμυρών από την αρχή του Ιουλίου.