Πάτρα: Στο νοσοκομείο δύο άτομα που καταπλακώθηκαν από δέντρο σε αυλή σπιτιού – Τους απεγκλώβισαν κάτοικοι της περιοχής 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της Τρίτης, στα Αραχωβίτικα της Πάτρας.

Όπως μεταδίδει το tempo24, ένα δέντρο και συγκεκριμένα μια μουριά έπεσε και πλάκωσε δύο άτομα μέσα σε αυλή σπιτιού.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό έτρεξαν να βοηθήσουν, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν και απεγκλώβισαν τους δύο τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όταν έφτασε στο σημείο η δύναμη της Πυροσβεστικής και της 6ης ΕΜΑΚ τα δύο άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί.

 

