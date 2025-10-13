Μητσοτάκης σε Τασούλα: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – Η αντιπολίτευση έσπευσε να επενδύσει σε επαναστατική γυμναστική

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος, είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης,

Αναφερόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική». Ωστόσο, όπως είπε, «πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου».

«Η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου στο Άμυνας» υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Διότι, ξέρετε, και άλλες χώρες έχουν τέτοια μνημεία, το Άρλινγκτον, στρατιωτικό νεκροταφείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι χώρες -όπως η Γαλλία, όπου προστατεύουν την Αψίδα του Θριάμβου- δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο ώστε να προστατεύσουν ταυτόχρονα το δικαίωμα της συνάθροισης, το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο, με τη φυσική, θα έλεγα, αναγκαιότητα να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά κάποια ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία με μεγάλο ιστορικό βάρος» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σημερινή του παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής της Αιγύπτου για τη Γάζα λέγοντας πως είναι «θεμέλιος λίθος για ειρήνη στη Μ. Ανατολή», υπογραμμίζοντας ότι «συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους ως πυλώνας σταθερότητας».

«Νομίζω ότι όλοι μας, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, βλέπουμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων. Δύο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον φαίνεται να κλείνει, αλλά, ταυτόχρονα, νομίζω ότι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Και βέβαια, νομίζω ότι αξίζει να συγχαρούμε τον Πρόεδρο Τραμπ για την επιμονή του στο να προσεγγίσει αυτή την εξαιρετικά δυσεπίλυτη εξίσωση του Μεσανατολικού, του Παλαιστινιακού προβλήματος, μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία» υποστήριξε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας:

«Εγώ χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, κ. Πρόεδρε, θα εκπροσωπείται σήμερα στην Αίγυπτο, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παρευρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας. Και πιστεύω ότι έχουμε να παίξουμε και ακόμα έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο, ως μία χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, να θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας.

Εκφράζω και πάλι την ελπίδα μου αυτό που γίνεται σήμερα να είναι η αρχή, ουσιαστικά, μιας προσπάθειας η οποία επιτέλους θα οδηγήσει στον τερματισμό αυτής της τόσο επώδυνης σύγκρουσης, η οποία φυσικά δεν μπορεί παρά να καταλήξει -θα επαναλάβω εδώ και την πάγια θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης- σε μία πολιτική λύση δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά, χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο. Είναι η μόνη λύση η οποία μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής».